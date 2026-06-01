A Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio já realizou mais de 3,8 mil abordagens nas ruas da cidade sem efetuar um único disparo. Até sexta-feira (29), foram registradas 616 prisões e conduções, além da apreensão ou recuperação de 109 celulares e 90 veículos.

A Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio já realizou mais de 3,8 mil abordagens nas ruas da cidade sem efetuar um único disparo.

Até sexta-feira (29), foram registradas 616 prisões e conduções, além da apreensão ou recuperação de 109 celulares e 90 veículos. Para o prefeito Eduardo Cavaliere, estes dados são resultado de uma atuação feita com inteligência, presença, planejamento, treinamento e protocolos da Polícia Rodoviária Federal. A Força Municipal foi criada pra devolver segurança ao espaço público em apoio as forças de segurança. A Prefeitura do Rio está agindo.

O modelo, baseado em gestão, planejamento e dados pode ser replicado por outros municípios que buscam reduzir os roubos e furtos nas suas ruas





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