Divergências Political Brazilian Trade Talks: US-China Standoff Widens

The headline captures the essence of the reporting, reflecting the growing disparity between the two economic giants. While regional trade talks continue in Suzhou, China and the United States remain vastly different in their views of the Asia-Pacific region's future. The contrasting approaches are exemplified by the differing priorities in trade policy, with the Chinese focusing on promoting free trade and tariff reduction, while the US emphasizes balanced trade, technological leadership, and maintaining a US trade surplus.
O líder chinês Xi Jinping esteve em Pequim, enquanto os dois governos dos Estados Unidos e da China demonstravam visões distantes do futuro da região Ásia-Pacífico.
O debate na 32ª Reunião Ministerial de Comércio da APEC, realizada em Suzhou, refletiu diferenças de prioridades macroeconômicas, com Pequim defendendo o livre comércio e a redução de tarifas, enquanto Washington concentrou seu discurso em competitividade, comércio equilibrado e manutenção da liderança tecnológica americana. Em suas últimas déclarations bilaterais, os acordos emitidos pelas duas potências revelaram interpretações distintas sobre o alcance real dos acordos, com a Casa Branca celebrando o compromisso da China em comprar aeronaves da Boeing e o governo chinês confirmando o interesse, mas incluindo cláusulas americanas de fornecimento de motores e peças de reposição.
O mercado financeiro reagiu com ceticismo, com as ações da Boeing fechando em queda de 3,8% após o anúncio. Os EUA afirmaram que a China se comprometeu a importar pelo menos US$ 17 bilhões anuais em produtos agrícolas americanos até 2028, enquanto o governo chinês era mais vago, mencionando apenas um plano para 'melhorar o acesso ao mercado' e exigindo maior abertura nos EUA para laticínios, pescados e plantas de bonsai chinesas.
No debate sobre a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP), que visa a consolidação desse bloco como objetivo estratégico para garantir o fluxo de suas exportações, Wang Wentao do Ministério do Comércio chinês tentou emplacar a FTAAP como a entrega principal do fórum, mas se ausentou da sessão inaugural do dia 22, sendo substituído pelo vice-ministro Li Chenggang. A troca de prioridades na tecnologia tornou-se o foco principal.
A protagonists chinesas estão lançando modelos IA altamente competitivos, o que coincide com uma ofensiva de empresas americanas, que estão preparando uma 'semana digital' em Chengdu para posicionar suas Big Techs como líderes tecnológicas. Isso coincide com uma ofensiva chinesa para tornar a tecnologia a pedra angular nas trocas comerciais regionais, enquanto se espera que Xi e Trump se enfrentem novamente em uma reunião de líderes economistas em Shenzhen, em novembro, antes disso, um novo encontro bilateral está previsto para setembro, nos Estados Unidos
