Notícias sobre as divergências na numeração de cabeças de chave no segundo Grand Slam da temporada e outras informações importantes sobre o sorteio oficial e as responsabilidades de beïnv мо serie a chave principal.
A principal divergência está na numeração dos cabeças de chave. João Fonseca aparece como o 30º favorito, mas será oficialmente o cabeça de chave número 28 do torneio.
Já Zverev foi listado como terceiro cabeça de chave, embora ocupe a segunda posição entre os favoritos. O sorteio da chave principal é realizado de forma automática por computador. Tradicionalmente, os cabeças de chave são posicionados por ex-campeões ou convidados especiais do torneio. A ausência de Carlos Alcaraz deixa indefinido qual tenista masculino participará da cerimônia do sorteio.
No feminino, a responsável pela participação será Coco Gauff, atual campeã de Roland Garros. Por ser cabeça de chave, João Fonseca só poderá enfrentar um jogador do top 8 a partir da terceira rodada do Grand Slam francês. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáve
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