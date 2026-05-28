Divergência sobre prazo de recuperação de Neymar gera preocupação antes da Copa do Mundo

Lesão de grau 2 na panturcilha de Neymar causa discordância entre Santos e CBF sobre tempo de recuperação e levanta dúvidas sobre presença do atacante na estreia do Brasil no Mundial.

A lesão muscular na panturrilha direita de Neymar gerou uma divergência de prazos entre Santos e CBF , elevando a preocupação sobre sua condição física às vésperas da Copa do Mundo.

O atacante, diagnosticado com uma lesão de grau 2, que representa ruptura parcial das fibras musculares, exige atenção redobrada na recuperação. De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, a expectativa é de que Neymar precise de duas a três semanas para ser liberado.

No entanto, o Santos emitiu uma nota oficial afirmando que o tratamento teve início em 17 de maio e que a estimativa inicial de duas semanas se encerraria no último domingo (31). Essa discrepância de informações alimenta o debate sobre a real possibilidade de o jogador estar apto para a estreia do Brasil no Mundial.

Lesões de grau 2 são consideradas moderadas e diferem de um simples desconforto muscular, pois envolvem ruptura parcial da musculatura, o que geralmente provoca perda de força, dor ao esforço e limitação dos movimentos. Como explicou Eduardo Ramalho, médico ortopedista especializado em trauma esportivo, nesses casos há realmente um rompimento de parte das fibras do músculo, não apenas uma sobrecarga ou inflamação leve.

O tratamento costuma ser dividido em etapas: primeiro, redução de dor e inflamação; depois, fortalecimento muscular, fisioterapia e recondicionamento físico até a liberação para atividades com bola. Em atletas de alto rendimento, um retorno antecipado pode aumentar o risco de nova ruptura, especialmente em áreas como a panturrilha, muito exigida em arrancadas, mudanças de direção e esforços de explosão. Apesar da preocupação, o Santos demonstrou confiança na recuperação do jogador.

Internamente, a avaliação é de que Neymar terá condições de disputar a Copa do Mundo, embora sua liberação dependa da evolução física nos próximos dias e haja a possibilidade de ele não estar apto para a primeira partida da Seleção no torneio. Enquanto o clube e a CBF tratam do impasse, o jogador segue em tratamento, e a torcida acompanha com atenção cada etapa de sua recuperação, torcendo para que o camisa 10 possa contribuir com a equipe na busca pelo hexacampeonato





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