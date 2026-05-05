Distribuidoras reduzem preço do GLP após suspensão de leilões pela Petrobras

As distribuidoras de GLP, como Supergasbras e Ultragaz, reduziram os preços do gás de cozinha a partir de 1º de maio, após a Petrobras suspender os leilões do combustível. A medida visa alinhar-se com as expectativas do governo federal em relação ao controle da inflação e ao alívio no bolso dos consumidores.

As distribuidoras de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) anunciaram uma redução nos preços do produto a partir de 1º de maio, após a Petrobras decidir suspender os leilões do combustível e passar a vender o insumo a preço de lista.

A medida impacta diretamente o botijão de 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha, e será aplicada proporcionalmente às vendas de volumes maiores destinados à indústria. De acordo com informações obtidas pelo Broadcast, a Supergasbras reduziu o valor do botijão de 13 quilos em R$ 1,53, após já ter comunicado uma queda de R$ 1,47 aos seus clientes em 14 de abril.

A empresa informou que a redução será estendida de forma proporcional às demais embalagens, como os botijões P20 e P45. Na Ultragaz, a diminuição foi ainda mais significativa, com uma redução de R$ 3,04 no preço do botijão. Ambas as distribuidoras justificaram a medida como um reflexo da redução do custo da matéria-prima, decorrente da suspensão dos leilões de GLP pela Petrobras.

Em 31 de março, a estatal realizou leilões que elevaram o preço do GLP devido a ágios elevados, o que desagradou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e resultou na saída do diretor de Comercialização e Logística da Petrobras, Claudio Schlosser. O Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP) afirmou que não comenta preços, projeções ou estimativas de mercado, nem dispõe de informações além daquelas tornadas públicas.

A entidade destacou que não interfere nas estratégias comerciais ou políticas de preços das empresas associadas. O Sindicato ressaltou que seu acompanhamento se baseia exclusivamente em dados públicos divulgados por órgãos oficiais e comunicações das empresas, mantendo o compromisso com a transparência e a correta interpretação das informações disponíveis.

A decisão da Petrobras de suspender os leilões e vender o GLP a preço de lista foi vista como uma medida para estabilizar os preços do combustível no mercado, alinhando-se com as expectativas do governo federal em relação ao controle da inflação e ao alívio no bolso dos consumidores. A redução nos preços do GLP é uma notícia positiva para milhões de famílias brasileiras que dependem do gás de cozinha para o preparo de refeições diárias, especialmente em um momento de alta inflação e dificuldades econômicas.

A medida também pode impactar positivamente a indústria, que utiliza o GLP em diversos processos produtivos, reduzindo custos operacionais e aumentando a competitividade





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