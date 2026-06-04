Distribuição de R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre os partidos nas eleições de outubro

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) repassa 4,9 bilhões de reais a 30 partidos, seguindo critérios de proporcionalidade pelos votos na Câmara e representação no Senado, conforme a Lei das Eleições. O partido com maior fatia lidera a lista, seguido pelo PT, com as três maiores legendas concentrando cerca de 40% dos recursos.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebeu a alocação de 4,9 bilhões de reais para ser distribuído entre os 30 partidos que concorrerão nas próximas eleições municipais de outubro.

Essa soma representa o principal aporte financeiro do Estado para as campanhas, garantindo que todas as legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenham acesso a recursos para desenvolver suas atividades eleitorais. O partido que lidera a lista de beneficiários será o que detiver a maior fatia do fundo, superando o tradicional destaque do Partido dos Trabalhadores (PT), que, apesar de ficar em segundo lugar, ainda receberá um montante significativo.

As três maiores legendas, entre elas o PT, somarão aproximadamente 40% do total disponível, refletindo a influência histórica desses agrupamentos nas urnas. A forma de repasse dos recursos obedece estritamente ao que está previsto na Lei das Eleições, que estabelece critérios de divisão igualitária e proporcional.

De acordo com a legislação, 35% do total é distribuído de maneira proporcional aos votos que cada partido recebeu na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, assegurando que a representatividade popular seja considerada na alocação. Além disso, 15% dos recursos são divididos conforme a representação dos partidos no Senado Federal, garantindo que as corporações legislativas também tenham participação no financiamento.

O restante do fundo é distribuído de forma equitativa entre todas as legendas, de modo a garantir que partidos menores ou com menor representatividade também possam arcar com os custos de campanha. O Fundo Eleitoral foi criado em 2017 pelo Congresso Nacional, uma resposta direta à decisão do Supremo Tribunal Federal de 2015, que proibiu o financiamento de campanhas por empresas privadas.

Essa mudança visou eliminar a influência do poder econômico privado nas eleições, passando a responsabilidade de financiar as campanhas para o próprio Estado. Além do FEFC, os partidos políticos contam ainda com o Fundo Partidário, que é distribuído anualmente e tem como objetivo principal sustentar as atividades administrativas e de manutenção das agremiações. Ambos os fundos são fundamentais para a logística das campanhas, permitindo a contratação de pessoal, produção de material de comunicação, realização de eventos e outras despesas operacionais.

Os valores serão liberados em conformidade com os prazos estabelecidos pela legislação eleitoral, assegurando a transparência e a regularidade dos gastos durante o período de campanha. (Com informações da Agência Brasil





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