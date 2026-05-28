Distorções em Preços de Medicamentos no Brasil: Sofosbuvir em Foco

Pesquisa do Idec revela grandes distorções na regulação de preços de medicamentos no Brasil.

Pesquisa do Idec revela grandes distorções na regulação de preços de medicamentos no Brasil. A regulação falha, permitindo aumentos abruptos sem irregularidades. Especialistas pedem transparência e revisão dos preços-teto para refletir a realidade.

A CMED planeja consulta pública para ajustar normas e corrigir distorções. O sofosbuvir tem preço-teto 2.686% superior ao pago pelo SUS.

A diferença entre o preço-teto autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e o valor de compra de remédios pelo SUS chega a ultrapassar 2.600% para o sofosbuvir, usado para hepatite C. A pesquisa mostra a ineficiência da regulação de preços de medicamentos no Brasil ao abrir brecha para aumentos vultosos e repentinos sem que seja configurada nenhuma irregularidade. No caso do varejo, o Idec calcula a diferença média entre valores praticados e o preço máximo na regulação em 8,84%.

Na prática, isso significa que, na média, esses medicamentos poderiam aumentar mais de 8% de um dia para o outro mantendo-se dentro dos critérios da CMED. Nas compras públicas, entre a menor diferença que foi de 9,79% num medicamento antipsicótico e o caso extremo dos 2.686% do medicamento para hepatite e dos 2.243,75% no caso do cloridrato de fingolimode, usado no tratamento da esclerose múltipla, haveria a possibilidade de reajustes na casa de 55%, 140%, 390% sem que se ultrapassasse o limite estabelecido pela câmara de regulação.

Especialistas consideram que a regulação de preços de medicamentos no Brasil está muito aquém do necessário. Alguns dispositivos, como o teto de preços, ainda que aparentem regular o setor, têm efetividade quase nula. É preciso aumentar a transparência sobre os preços de medicamentos e isso passa por rediscutir a política de regulação. Como está hoje, a regulação deixa o SUS vulnerável e as famílias muito vulneráveis.

É preciso haver transparência nos preços dos contratos públicos, muitas vezes, classificados como preços silenciosos, o que na prática significa sigilosos. Tudo precisa ser publicado de forma clara para que se tenha um real entendimento do valor dos medicamentos. O preço de produção dos medicamentos cai ao longo do tempo e isso precisa ser revisto. Se há um desconto na compra seja nas farmácias, seja nos órgão públicos tão significativo é porque o preço-teto da CMED virou uma ficção.

Perdemos o parâmetro. A CMED destacou que o modelo regulatório brasileiro é baseado em preços máximos e explicou que essa definição ocorre, principalmente, no momento da entrada do medicamento no mercado brasileiro. Em nota, a instituição afirma que a existência de diferença entre o preço máximo autorizado e o preço praticado não necessariamente indica uma falha da regulação econômica





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