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Distorções em Preços de Medicamentos no Brasil: Sofosbuvir em Foco

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Distorções em Preços de Medicamentos no Brasil: Sofosbuvir em Foco
Distorções Em Preços De MedicamentosSofosbuvirRegulação De Preços De Medicamentos
📆5/28/2026 7:29 PM
📰JornalOGlobo
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Pesquisa do Idec revela grandes distorções na regulação de preços de medicamentos no Brasil.

Pesquisa do Idec revela grandes distorções na regulação de preços de medicamentos no Brasil. A regulação falha, permitindo aumentos abruptos sem irregularidades. Especialistas pedem transparência e revisão dos preços-teto para refletir a realidade.

A CMED planeja consulta pública para ajustar normas e corrigir distorções. O sofosbuvir tem preço-teto 2.686% superior ao pago pelo SUS.

A diferença entre o preço-teto autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e o valor de compra de remédios pelo SUS chega a ultrapassar 2.600% para o sofosbuvir, usado para hepatite C. A pesquisa mostra a ineficiência da regulação de preços de medicamentos no Brasil ao abrir brecha para aumentos vultosos e repentinos sem que seja configurada nenhuma irregularidade. No caso do varejo, o Idec calcula a diferença média entre valores praticados e o preço máximo na regulação em 8,84%.

Na prática, isso significa que, na média, esses medicamentos poderiam aumentar mais de 8% de um dia para o outro mantendo-se dentro dos critérios da CMED. Nas compras públicas, entre a menor diferença que foi de 9,79% num medicamento antipsicótico e o caso extremo dos 2.686% do medicamento para hepatite e dos 2.243,75% no caso do cloridrato de fingolimode, usado no tratamento da esclerose múltipla, haveria a possibilidade de reajustes na casa de 55%, 140%, 390% sem que se ultrapassasse o limite estabelecido pela câmara de regulação.

Especialistas consideram que a regulação de preços de medicamentos no Brasil está muito aquém do necessário. Alguns dispositivos, como o teto de preços, ainda que aparentem regular o setor, têm efetividade quase nula. É preciso aumentar a transparência sobre os preços de medicamentos e isso passa por rediscutir a política de regulação. Como está hoje, a regulação deixa o SUS vulnerável e as famílias muito vulneráveis.

É preciso haver transparência nos preços dos contratos públicos, muitas vezes, classificados como preços silenciosos, o que na prática significa sigilosos. Tudo precisa ser publicado de forma clara para que se tenha um real entendimento do valor dos medicamentos. O preço de produção dos medicamentos cai ao longo do tempo e isso precisa ser revisto. Se há um desconto na compra seja nas farmácias, seja nos órgão públicos tão significativo é porque o preço-teto da CMED virou uma ficção.

Perdemos o parâmetro. A CMED destacou que o modelo regulatório brasileiro é baseado em preços máximos e explicou que essa definição ocorre, principalmente, no momento da entrada do medicamento no mercado brasileiro. Em nota, a instituição afirma que a existência de diferença entre o preço máximo autorizado e o preço praticado não necessariamente indica uma falha da regulação econômica

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