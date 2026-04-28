Disputa acirrada no Senado em Minas Gerais reflete polarização nacional

Pesquisa Genial/Quaest aponta Marília Campos (PT) na liderança, com Aécio Neves (PSDB) e Carlos Viana (PSD) disputando a segunda vaga. Aécio lidera a rejeição entre os eleitores mineiros.

Minas Gerais , tradicionalmente um estado decisivo nas eleições federais, apresenta uma disputa acirrada para o Senado que espelha as complexidades da política nacional. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, revela um cenário onde os três candidatos mais bem posicionados representam diferentes espectros ideológicos: esquerda, direita e centro.

A ex-prefeita de Contagem e ex-deputada estadual Marília Campos (PT) lidera as intenções de voto, variando entre 17% e 19% nos três cenários simulados. A disputa pela segunda vaga é mais equilibrada, com o deputado federal Aécio Neves (PSDB) e o senador Carlos Viana (PSD) em uma disputa apertada.

Aécio, buscando retornar ao Senado após sete anos na Câmara, registra 11% das intenções de voto, enquanto Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS e candidato à reeleição, oscila entre 10% e 15%. A ausência de Aécio Neves na disputa eleitoral altera significativamente o cenário, com Carlos Viana empatando tecnicamente com Marília Campos dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Em outras simulações, ambos os candidatos se mantêm empatados na segunda posição.

A competição se estende a outros nomes, como os deputados federais Domingos Sávio (PL) e Euclydes Pettersen (Republicanos), e os ex-deputados federais Marcelo Aro (PP) e Áurea Carolina (PSOL), que também disputam a preferência do eleitorado mineiro. Os resultados da pesquisa demonstram a fragmentação do eleitorado e a dificuldade em prever o resultado final da eleição. A alta porcentagem de indecisos e de eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não votar, reforça essa incerteza.

A pesquisa detalha as intenções de voto em diferentes cenários, considerando a presença ou ausência de determinados candidatos, oferecendo uma visão abrangente da dinâmica eleitoral em Minas Gerais. Além das intenções de voto, a pesquisa Genial/Quaest também aponta para um alto índice de rejeição ao deputado Aécio Neves, que lidera o ranking com 51% do eleitorado mineiro o considerando inviável.

Essa rejeição pode ser atribuída à sua longa trajetória na política, com quase quatro décadas de atuação contínua como governador e parlamentar. Carlos Viana e Marília Campos também apresentam índices de rejeição consideráveis, com 16% e 15%, respectivamente. Os demais pré-candidatos ao Senado pontuam entre 8% e 10% na tabela de rejeição.

A pesquisa entrevistou 1.482 eleitores mineiros em 69 municípios entre os dias 22 e 26 de abril de 2026, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está devidamente registrado na Justiça Eleitoral sob o código MG-08646/2026, garantindo a sua validade e transparência. A pesquisa oferece um panorama detalhado da corrida ao Senado em Minas Gerais, revelando as preferências e aversões do eleitorado, bem como a complexidade do cenário político estadual





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