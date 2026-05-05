Head Topics

Disputa acirrada no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo

Esportes News

Disputa acirrada no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo
Vini JrPedroEndrick
📆5/5/2026 7:00 AM
📰JornalOGlobo
109 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 94%

A rodada do fim de semana intensificou a disputa por vagas no ataque da seleção brasileira, com Vini Jr. liderando o Atacômetro do GLOBO e Pedro e Endrick lutando por uma vaga. Carlo Ancelotti enfrenta dificuldades para definir a lista final.

A disputa por vagas no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo está cada vez mais acirrada, com jogadores demonstrando grande forma em suas respectivas equipes.

A rodada do fim de semana registrou um total de 11 gols marcados por 10 jogadores brasileiros diferentes, evidenciando a dificuldade do técnico Carlo Ancelotti em definir a lista final para o torneio, que será anunciada no dia 18. Vini Jr. se destaca como o principal nome, liderando o Atacômetro do GLOBO com quatro gols nos últimos três jogos, consolidando sua posição como um dos favoritos. Raphinha e Igor Thiago completam o pódio da ferramenta de avaliação de desempenho.

Além de Vini Jr., outros atacantes também chamaram a atenção, como Pedro, que, apesar de ter enfrentado problemas com lesões, vem apresentando um desempenho notável pelo Flamengo, com dez gols e duas assistências nos últimos 14 jogos. Endrick, recém-transferido para o Lyon, também está na disputa, assim como Matheus Cunha, João Pedro, Rayan, Igor Jesus, Luiz Henrique e Marcos Leonardo, que marcaram gols em suas respectivas ligas.

Ancelotti planeja levar até nove atacantes para a Copa do Mundo, e seis nomes já são considerados certos: Vini Jr., Raphinha, Matheus Cunha, João Pedro, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. As duas vagas restantes devem ser disputadas entre centroavantes, com Endrick e Igor Thiago como principais candidatos, mas a presença de Ancelotti assistindo ao jogo entre Flamengo e Vasco, com foco em Pedro, indica que a decisão ainda não foi tomada.

A temporada de Pedro e a transferência de Endrick para o Lyon intensificaram a concorrência no ataque. Pedro se destaca pela sua técnica e participação direta em gols, com 16 gols marcados e quatro assistências, enquanto Igor Thiago se destaca pelo jogo físico. Endrick representa um meio-termo entre os dois. A disputa também envolve Igor Jesus e Richarlison, e até mesmo João Pedro, que busca se consolidar como titular.

A melhora no rendimento de Lucas Paquetá pode influenciar a decisão de Ancelotti, que deve formar um elenco equilibrado com seis meio-campistas, incluindo Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrey Santos e Danilo. A situação de Estêvão, que sofreu uma lesão na coxa direita, dificulta a possibilidade de ser convocado, tornando a disputa por uma vaga ainda mais acirrada

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Vini Jr Pedro Endrick Copa Do Mundo Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-05 10:02:02