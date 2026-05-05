Disputa acirrada no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo

A rodada do fim de semana intensificou a disputa por vagas no ataque da seleção brasileira, com Vini Jr. liderando o Atacômetro do GLOBO e Pedro e Endrick lutando por uma vaga. Carlo Ancelotti enfrenta dificuldades para definir a lista final.

A disputa por vagas no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo está cada vez mais acirrada, com jogadores demonstrando grande forma em suas respectivas equipes.

A rodada do fim de semana registrou um total de 11 gols marcados por 10 jogadores brasileiros diferentes, evidenciando a dificuldade do técnico Carlo Ancelotti em definir a lista final para o torneio, que será anunciada no dia 18. Vini Jr. se destaca como o principal nome, liderando o Atacômetro do GLOBO com quatro gols nos últimos três jogos, consolidando sua posição como um dos favoritos. Raphinha e Igor Thiago completam o pódio da ferramenta de avaliação de desempenho.

Além de Vini Jr., outros atacantes também chamaram a atenção, como Pedro, que, apesar de ter enfrentado problemas com lesões, vem apresentando um desempenho notável pelo Flamengo, com dez gols e duas assistências nos últimos 14 jogos. Endrick, recém-transferido para o Lyon, também está na disputa, assim como Matheus Cunha, João Pedro, Rayan, Igor Jesus, Luiz Henrique e Marcos Leonardo, que marcaram gols em suas respectivas ligas.

Ancelotti planeja levar até nove atacantes para a Copa do Mundo, e seis nomes já são considerados certos: Vini Jr., Raphinha, Matheus Cunha, João Pedro, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. As duas vagas restantes devem ser disputadas entre centroavantes, com Endrick e Igor Thiago como principais candidatos, mas a presença de Ancelotti assistindo ao jogo entre Flamengo e Vasco, com foco em Pedro, indica que a decisão ainda não foi tomada.

A temporada de Pedro e a transferência de Endrick para o Lyon intensificaram a concorrência no ataque. Pedro se destaca pela sua técnica e participação direta em gols, com 16 gols marcados e quatro assistências, enquanto Igor Thiago se destaca pelo jogo físico. Endrick representa um meio-termo entre os dois. A disputa também envolve Igor Jesus e Richarlison, e até mesmo João Pedro, que busca se consolidar como titular.

A melhora no rendimento de Lucas Paquetá pode influenciar a decisão de Ancelotti, que deve formar um elenco equilibrado com seis meio-campistas, incluindo Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrey Santos e Danilo. A situação de Estêvão, que sofreu uma lesão na coxa direita, dificulta a possibilidade de ser convocado, tornando a disputa por uma vaga ainda mais acirrada





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