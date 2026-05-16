Disparagem em gás lacrimogênico e confusão em compras de Swatch

A polícia francesa informou que dispersaram quase 300 pessoas reunidas antes da abertura de uma unidade da Swatch em Paris, декоfrando também que parte da loja foi danificada e policiais e seguranças foram agredidos.

Segundo uma fonte da polícia francesa, quase 300 pessoas reunidas antes da abertura de uma unidade da Swatch em um shopping da região de Paris foram dispersadas com gás lacrimogêneo.

Os modelos da linha ‘Royal Pop’, resultado da colaboração entre os dois grupos suíços, atraíram grandes filas e movimentaram consumidores interessados em adquirir as peças. Em frente à loja da Swatch na Times Square, em Nova York, houve empurra-empurra no momento da abertura, às 10h no horário local. Muitos compradores pretendiam adquirir os relógios, vendidos entre 400 e 420 dólares (cerca de 2.020 a 2.120 reais), para revendê-los rapidamente por preços mais altos.

Na França, centenas de pessoas passaram a noite em filas em diferentes cidades. Em algumas lojas, houve tensão entre clientes e equipes de segurança. A venda acabou sendo cancelada sem previsão de nova data, já que, segundo as autoridades, os organizadores haviam subestimado o esquema de segurança necessário para o evento. A venda acabou sendo cancelada sem previsão de nova data, já que, segundo as autoridades, os organizadores haviam subestimado o esquema de segurança necessário para o evento.

No Reino Unido, a Swatch decidiu não abrir lojas em Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow e Cardiff, alegando questões de segurança para clientes e funcionários. A mesma fonte informou que parte da entrada da loja foi danificada e que policiais e seguranças foram agredidos





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Swatch Dispersão Com Gás Lacrimogênico Chamada De Polícia No Reino Unido Clientes E Funcionários Alegando Questões De S Dispersão Em Nova York

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