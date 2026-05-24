Disp��ros na Casa Branca levam a m�sica policial e a isolac��o da �rea, sinalizando m�sima o refor��o de segur��dade em torno do presidente

Viagens e relatórios de disparos ao redor da Casa Branca em Washington saturam as redes sociais. O incidente parece ter afetado as negociações de Trump com o Irã, conforme relatou o porta-voz das negociações, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atualmente está no local.

Agentes do Serviço Secreto são vistos após o fim do lockdown na Casa Branca, em Washington , DC, em 23 de maio de 2026. — Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFTPiros perto da Casa Branca mobilizaram forças de segurança em Washington , com dois feridos, incluindo o suspeito em estado crítico.

No momento, Trump estava na residência oficial. Os disparos ocorreram próximo ao portão oeste, levando agentes do Serviço Secreto a reagir. Jornalistas relataram correria e isolamento da área. O incidente ocorre em meio a tensões internacionais e reforço na segurança de Trump.

Um forte reforço policial e de segurança foi registrada na noite deste sábado nos arredores da Casa Branca, em Washington, depois de relatos de disparos no cruzamento da Rua 17 com a Avenida Pensilvânia Noroeste, em frente ao complexo da residência oficial, segundo autoridades americanas. A porta-voz do Irã evocou a história persa e citou a passagem de tempo entre as últimas partes autorizadas pelas autoridades para comentar a investigação





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