Discussão sobre o Neymar e sua preparação para a Seleção Brasileira

Juninho, Edmilson e Ronaldinho falam sobre a evolução do Neymar e sua importância para a Seleção Brasileira. Cafu e Denílson opinam sobre a convocação do jogador e sua chance de disputar a Copa do Mundo.

Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim.

Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho ao Edmílson.

Eu levaria. É um jogador com qualidade, mesmo com a idade avançada e os problemas físicos, ele é fora da curva. Eu acredito que essa Seleção chega não como favorita, mas com chance de disputar o título - disse Edmilson à CNN. Com todo respeito a todos, mas ele é o melhor de todos eles.

Eu estou sempre nas resenhas de samba, e sempre tem papo de futebol, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Para mim, está louco, só se ele tiver problema de lesão para a gente entender. Agora, ele estando bem, não tem como, né? - comentou Ronaldinho à Globo.

O Neymar vem em uma evolução muito grande, é um cara importante, que pode fazer a diferença. O que temos de fazer é respeitar a ideia do nosso treinador, temos jogadores importantíssimos que podem ser convocados. O detalhe agora não é se ele vai ou não. É o que a Seleção vai fazer nesta Copa independentemente se o Neymar estará ou não. óbvio que queremos o Neymar, mas é só a nossa opinião.

É tudo o que o treinador está analisando há muito tempo. E dia 18 vocês vão ficar sabendo a decisão - disse Cafu, em evento com campeões mundiais. Eu sou um apoiador do Neymar sempre, pela característica de jogo que ele tem, me identifico bastante, fui um jogador de dribles, então todos os jogadores que possuem essa característica, me chamam atenção. Neymar por si só, por tudo que construiu, acho que merece viver essa última experiência na Copa do Mundo.

Se a gente olhar pra outras seleções, como Argentina e Portugal, que contam com dois grandes jogadores, que terão sua última oportunidade de jogar a Copa, no caso, Messi e Cristiano Ronaldo, por que não o Neymar? - opinou Denílson, ao*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáve





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