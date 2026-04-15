Diretores de Escolas Confrontam Governo e Sindicatos em Defesa da Autonomia Escolar

As direções das escolas catalãs expressam sua insatisfação com o recente acordo educacional, que reduz a autonomia na seleção de professores. Criticam sindicatos e governo por minar sua capacidade de escolher profissionais adequados aos projetos educativos, e lutam contra a drástica redução das vagas com perfil definido.

As direções das escolas expressaram sua insatisfação em relação ao recente acordo educacional, que, segundo elas, compromete sua autonomia e capacidade de selecionar professores adequados aos projetos pedagógicos. Jordi Satorra, presidente da Axia, associação de diretores, resumiu o sentimento das direções ao afirmar que se sentem sem voz e não representadas nem pelos sindicatos nem pela Generalitat. Essa percepção foi reforçada durante a aparição no Parlamento, onde foram apresentadas as reivindicações e o mal-estar das direções, que consideram que o acordo firmado entre os sindicatos CC OO e UGT e o governo desmonta importantes ferramentas para a gestão escolar. O cerne da questão reside na redução drástica das vagas com perfil definido, uma medida que as direções acreditam minar sua capacidade de escolher o corpo docente ideal para seus projetos.

A questão central é o decreto 39/2014, conhecido como decreto de plantillas, que permite às direções definir o perfil dos professores necessários e selecionar aqueles que melhor se encaixam em seus projetos educativos. Este decreto, aprovado há 12 anos, permite que as escolas contratem professores com base em suas habilidades e experiências, em vez de seguir estritamente a ordem de classificação da bolsa de interinos. As direções defendem que essa ferramenta é essencial para a qualidade do ensino e para a implementação de projetos específicos, como ensinar matemática em inglês ou desenvolver projetos de música. No entanto, os sindicatos se opõem ao decreto desde o início, alegando que ele promove o nepotismo e o abuso de poder por parte dos diretores. A abolição do decreto tem sido uma das principais reivindicações dos sindicatos por anos. O recente acordo entre sindicatos e governo prevê uma redução drástica das vagas com perfil definido, passando de mais de 7.000 para 2.500, o que as direções consideram um retrocesso.

A plataforma Clam Educatiu, formada por docentes e diretores, surgiu após a pandemia e também manifestou sua oposição ao acordo. Marta Pujadó e Victòria Rivera, representantes do grupo, compareceram ao Parlamento para expor suas preocupações. Elas descreveram a situação como um momento crítico para a autonomia dos centros e a gestão do corpo docente, acusando o governo de hipocrisia por exigir resultados enquanto limita a capacidade das escolas de atrair profissionais qualificados. A Clam Educatiu, assim como a Axia, que representa quase 400 diretores, argumenta que nenhuma organização pode funcionar sem a capacidade de selecionar seus colaboradores, seja uma empresa, um partido político ou uma escola. A plataforma também critica o governo por decisões contraditórias e por ceder às pressões dos sindicatos, que mobilizam muitos votos. Axia, inclusive, entrou com um recurso de reposição contra a resolução que regula o processo de provisão de vagas, considerando-a um retrocesso na autonomia dos centros. Tanto a Clam Educatiu quanto a Axia defendem a implementação de medidas de controle e transparência no processo de seleção de professores, mas insistem que o problema não reside na falta de controle, mas em possíveis más práticas que devem ser corrigidas sem comprometer todo o processo.





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