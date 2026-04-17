Diretor Interino do ICE Anuncia Saída em Meio a Controvérsias da Repressão à Imigração

Todd Lyons, diretor interino da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e figura central na política de repressão à imigração do governo Trump, deixará o cargo ao final de maio. Sua saída ocorre em um momento de intensas críticas de organizações de direitos humanos, que apontam violações de liberdades civis e um ambiente de insegurança crescente, agravado por incidentes trágicos envolvendo agentes da agência. Paralelamente, surgem notícias sobre a possível nomeação de Cameron Hamilton para liderar a FEMA, outra agência sob o Departamento de Segurança Interna que tem enfrentado cortes e mudanças de liderança.

O diretor interino da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos ( ICE ), Todd Lyons, uma figura proeminente na linha de frente da política de repressão à imigração promovida pelo presidente Donald Trump , confirmou que deixará seu cargo no governo federal até o final de maio. A Casa Branca divulgou a informação nesta quinta-feira, marcando o fim de uma gestão que esteve sob intenso escrutínio.

O último dia de Lyons na agência será 31 de maio, após o qual ele planeja ingressar no setor privado, conforme comunicado oficial do secretário do Departamento de Segurança Interna, Markwayne Mullin. A notícia de sua saída emerge em um contexto de críticas contundentes por parte de organizações de direitos humanos, que têm documentado e denunciado o que consideram ser uma série de violações aos direitos fundamentais sob a égide das políticas de imigração do governo Trump. Essas organizações alegam que a atuação do ICE, agência subordinada ao Departamento de Segurança Interna (DHS), tem minado os direitos à liberdade de expressão e ao devido processo legal de indivíduos e comunidades. A gravidade das denúncias foi acentuada por incidentes trágicos, como o assassinato a tiros de dois cidadãos americanos, Alex Pretti e Renee Good, por agentes do ICE no estado de Minnesota em janeiro deste ano. Este evento sombrio desencadeou uma onda de protestos em âmbito nacional, com especialistas em direitos humanos alertando que as ações da agência têm fomentado um clima de insegurança generalizada, impactando de forma desproporcional minorias étnicas e imigrantes. Em contrapartida, o presidente Trump tem defendido suas políticas de repressão como medidas essenciais para o fortalecimento da segurança interna e o controle da imigração ilegal. A administração Trump tem passado por significativas mudanças em sua liderança no Departamento de Segurança Interna. O presidente demitiu a ex-secretária Kristi Noem no início de março, nomeando subsequentemente Markwayne Mullin para ocupar o posto de chefia da pasta. A própria estrutura do DHS tem enfrentado instabilidade, com impasses legislativos de mais de dois meses impedindo a aprovação de financiamento para a agência, em decorrência das profundas divergências políticas sobre as políticas de imigração. As questões legais em torno das ações do ICE continuam a se desenrolar. Nesta quinta-feira, promotores do estado de Minnesota apresentaram acusações de agressão contra um agente do ICE. O agente é acusado de ter apontado sua arma para indivíduos em um veículo em uma rodovia de Minneapolis em fevereiro, um incidente que gerou grande repercussão. Segundo as autoridades locais, estas são as primeiras acusações criminais formais apresentadas contra um agente do ICE por ações diretamente relacionadas à repressão migratória implementada pelo governo Trump no estado. O agente acusado, em depoimento aos investigadores estaduais, teria alegado temer por sua própria segurança no momento do incidente. A trajetória de Todd Lyons dentro do ICE é marcada por uma longa carreira dedicada à aplicação da lei de imigração. Antes de assumir a liderança interina da agência em março de 2025, Lyons ocupava o cargo de diretor executivo associado na diretoria de Operações de Execução e Remoção. Nessa função, ele esteve à frente de operações cruciais voltadas para a detenção e deportação de imigrantes que ingressaram irregularmente nos Estados Unidos, conforme sua biografia oficial. Sua experiência na diretoria se estende por diversas outras posições, incluindo diretor assistente de operações de campo e vice-diretor assistente de operações com responsabilidade sobre as regiões oeste e a fronteira sudoeste, entre outros postos de comando. Sua jornada na agência teve início como agente de imigração na cidade de Dallas. O secretário Mullin elogiou Lyons, descrevendo-o como um profissional de 'grande liderança'. Em um desenvolvimento separado, mas também dentro do espectro do Departamento de Segurança Interna, a mídia americana noticiou na noite de quinta-feira que o presidente Trump estaria considerando nomear Cameron Hamilton para o cargo de diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA). Hamilton já havia ocupado a posição de diretor interino da FEMA no ano anterior, mas foi afastado do cargo após relatos de divergências com o presidente Trump e a ex-secretária Kristi Noem sobre a direção futura da agência. A FEMA, responsável pela coordenação da resposta a emergências em todo o país, tem sofrido cortes expressivos em seu quadro de pessoal desde o início da gestão Trump em janeiro de 2025. A agência não pôde ser contatada imediatamente para comentar sobre as informações divulgadas pela imprensa





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