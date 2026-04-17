Diretor Heróico Confronta Atirador em Escola Americana e Salva Vidas; Suspeito é Preso

Imagens de segurança revelam o diretor Kirk Moore da Pauls Valley High School detendo um ex-aluno armado, Victor Lee Hawkins, que planejava um massacre. Moore foi baleado na perna, mas sobreviveu. Hawkins foi preso e enfrenta acusações de tentativa de homicídio.

Imagens de câmeras de segurança registraram o ato heroico do diretor Kirk Moore, da Pauls Valley High School, nos Estados Unidos, que confrontou e neutralizou um ex-aluno armado que adentrou a instituição com a intenção de cometer um massacre. O incidente, ocorrido no dia 7, ganhou notoriedade nesta terça-feira com a divulgação das imagens que capturam o momento exato da intervenção. No vídeo, um indivíduo encapuzado é visto entrando no saguão da escola portando uma pistola.

Pouco depois, o diretor Moore surge com agilidade e desarma o agressor, imobilizando-o sobre um banco e mantendo controle de seu pulso enquanto solicita auxílio. Um funcionário da escola acorre prontamente, auxiliando na contenção do suspeito, que eventualmente solta a arma. Segundo a declaração juramentada que fundamentou a prisão de Victor Lee Hawkins, 20 anos, ele ingressou na escola munido de duas pistolas automáticas. Relatos indicam que Hawkins teria ordenado que os estudantes se deitassem no chão e tentou disparar contra um deles, mas a arma falhou. Após realizar o destravamento, ele efetuou um disparo em direção a outro estudante, que felizmente não foi atingido. Investigadores apuraram que os dois alunos chegaram a implorar por suas vidas antes de serem liberados pelo agressor, momentos antes da ação do diretor Moore, que agiu pelas costas e o deteve. Durante o confronto, o diretor foi alvejado na perna, necessitando de hospitalização. Em pronunciamento posterior ao evento, Moore declarou estar se recuperando bem e expressou gratidão pela onda de apoio recebida, afirmando seu desejo de retornar às suas funções o mais breve possível. Conforme detalhado nos autos do processo, Hawkins é um ex-aluno da escola e teria externado descontentamento em relação ao diretor. Promotores destacam que ele manifestou a intenção de replicar um ataque similar ao ocorrido em Columbine. O suspeito também confessou ter subtraído as armas do pai sem permissão, com o propósito de ceifar vidas de alunos e funcionários, além de planejar o assassinato do diretor Moore antes de cometer suicídio. A promotoria salientou que não restam dúvidas de que o diretor salvou inúmeras vidas. Hawkins foi detido e levado ao Centro de Detenção do Condado de Garvin, com a fiança estabelecida em um milhão de dólares. Ele responderá por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e porte de arma em local público, com sua próxima audiência judicial preliminar agendada para 8 de maio. O Irineu é uma iniciativa do GLOBO que visa disponibilizar ferramentas de inteligência artificial aos leitores, com todo o conteúdo gerado sob a supervisão de jornalistas. Este noticiário se baseia em informações preliminares e investigativas sobre o caso





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