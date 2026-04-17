Diretor Herói nos EUA Impede Massacre Escolar e é Baleado na Perna

Kirk Moore, diretor da Pauls Valley High School, EUA, confrontou um ex-aluno armado com duas pistolas, impedindo um massacre. Moore foi baleado na perna durante a ação e o suspeito foi preso.

Imagens de câmeras de segurança revelam o heroísmo de Kirk Moore , diretor da Pauls Valley High School , nos Estados Unidos, que impediu um massacre ao confrontar um ex-aluno armado. O incidente, ocorrido no dia 7, ganhou destaque com a divulgação das gravações nesta terça-feira. O vídeo mostra Victor Lee Hawkins, de 20 anos, um ex-aluno, invadindo o saguão da escola com duas pistolas automáticas em mãos.

Moore agiu prontamente, derrubando o suspeito e imobilizando seu pulso enquanto solicitava auxílio. Um funcionário chegou rapidamente, auxiliando na contenção do agressor e na apreensão das armas. De acordo com a declaração juramentada, Hawkins instruiu estudantes a se deitarem no chão e tentou disparar contra um deles, mas a arma falhou. Após destravar o gatilho, efetuou um novo disparo que, milagrosamente, não atingiu nenhum aluno. Testemunhas relataram que os estudantes imploraram por suas vidas antes de serem liberados pelo atirador, momento em que Moore interveio. Durante o confronto, o diretor foi ferido na perna, mas já se recupera bem e expressou seu desejo de retornar ao trabalho. Hawkins, que nutria sentimentos negativos pelo diretor e planejava um ataque em massa, admitiu ter subtraído as armas do pai sem permissão, com a intenção de ceifar vidas na escola e, posteriormente, suicidar-se. Promotores destacaram a semelhança do plano com o massacre de Columbine. Hawkins foi detido e encaminhado ao Centro de Detenção do Condado de Garvin, com fiança estipulada em um milhão de dólares. Ele enfrenta acusações de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e porte de arma em local público, com audiência preliminar marcada para o dia 8 de maio. Este evento ressalta a importância da coragem individual diante de situações extremas e a necessidade de medidas de segurança robustas em ambientes educacionais. A pronta resposta do diretor Moore foi crucial para evitar uma tragédia de proporções inimagináveis, salvando a vida de inúmeros estudantes e funcionários. O Irineu é uma iniciativa do GLOBO que visa democratizar o acesso a ferramentas de inteligência artificial, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas experientes. Essa tecnologia é aplicada para aprimorar a qualidade e a eficiência da cobertura noticiosa, garantindo a precisão e a imparcialidade das informações divulgadas. O foco em IA não substitui o papel fundamental do jornalismo, mas o fortalece





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