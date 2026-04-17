Diretor Escolar Americana Herói: Confronta Atirador e Evita Massacre

Imagens de segurança mostram o diretor Kirk Moore da Pauls Valley High School confrontando e desarmando Victor Lee Hawkins, um ex-aluno armado com duas pistolas automáticas, que planejava um ataque em massa. Moore foi baleado na perna durante o confronto, mas está se recuperando. Hawkins foi preso e enfrenta acusações de tentativa de homicídio.

Imagens de câmeras de segurança revelam o momento heroico em que um diretor escolar nos Estados Unidos confrontou um atirador armado, frustrando um potencial massacre. O incidente ocorreu no dia 7 de abril na Pauls Valley High School, mas as imagens impactantes só foram divulgadas nesta terça-feira. O vídeo mostra um indivíduo encapuzado adentrando o saguão da escola com uma pistola em punho.

Prontamente, o diretor Kirk Moore interveio, derrubando o suspeito em um banco e imobilizando seu pulso enquanto clamava por auxílio. Um funcionário da escola respondeu rapidamente, e o agressor foi desarmado. De acordo com documentos judiciais, o suspeito foi identificado como Victor Lee Hawkins, um ex-aluno de 20 anos. Hawkins teria entrado na escola portando duas pistolas automáticas. Relatos indicam que ele ordenou que estudantes se jogassem no chão e tentou disparar contra um deles, mas a arma falhou. Após destravar a pistola, ele efetuou um disparo contra outro aluno, que felizmente não foi atingido. Testemunhas afirmam que os dois estudantes chegaram a implorar por suas vidas antes de serem liberados por Hawkins, pouco antes da intervenção de Moore. Durante o confronto, o diretor foi ferido na perna e necessitou de atendimento hospitalar. Moore, em declarações posteriores, afirmou estar se recuperando bem e expressou gratidão pelo apoio recebido, manifestando o desejo de retornar ao trabalho em breve. Os autos revelam ainda que Hawkins nutria um ressentimento pelo diretor e planejava um ataque similar ao de Columbine, visando matar alunos, funcionários e, por fim, tirar a própria vida. O suspeito confessou ter subtraído as armas de seu pai sem permissão para executar seus planos. Hawkins foi detido e levado ao Centro de Detenção do Condado de Garvin, com a fiança estipulada em um milhão de dólares. Ele enfrenta acusações de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e porte de arma em local público. Sua audiência preliminar está agendada para o dia 8 de maio. Este ato de bravura por parte do diretor Kirk Moore salvou inúmeras vidas, servindo como um lembrete sombrio das ameaças que as escolas enfrentam e do heroísmo que indivíduos comuns podem demonstrar em situações extremas. A rápida ação de Moore, aliada à prontidão de outros funcionários, foi crucial para evitar uma tragédia de proporções ainda maiores. O caso ressalta a importância da vigilância e da resposta eficaz em ambientes educacionais, bem como a necessidade contínua de discutir e implementar medidas de segurança robustas para proteger nossos estudantes e educadores. A coragem demonstrada por Moore em colocar sua própria segurança em risco para proteger a comunidade escolar é um exemplo notável de liderança e dedicação





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