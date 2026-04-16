Diretor Corajoso Impede Massacre em Escola Americana: Herói Ferido Salva Vidas

Imagens de segurança mostram o diretor Kirk Moore enfrentando um ex-aluno armado com duas pistolas em uma escola nos EUA, impedindo um possível massacre. O diretor foi baleado na perna, mas se recupera bem. O suspeito foi preso.

Imagens de câmeras de segurança revelam o momento dramático em que Kirk Moore, diretor da Pauls Valley High School , nos Estados Unidos, corajosamente enfrentou um ex-aluno armado, Victor Lee Hawkins, impedindo um potencial massacre. O incidente, ocorrido no dia 7 deste mês, só teve a filmagem divulgada nesta terça-feira, chocando a comunidade escolar e a opinião pública. O vídeo mostra um indivíduo encapuzado adentrando o saguão da escola com uma pistola em punho.

Pouco depois, o diretor Kirk Moore surge em cena e, com uma ação rápida e decisiva, derruba o suspeito sobre um banco. Moore demonstra notável frieza e força ao imobilizar o agressor pelo pulso, enquanto clama por ajuda. A rápida chegada de um funcionário permite que Hawkins perca o controle da arma. De acordo com os autos da prisão, o suspeito, Victor Lee Hawkins, de 20 anos, entrou na instituição de ensino portando duas pistolas automáticas. Relatos indicam que ele teria ordenado que estudantes se jogassem no chão e tentou disparar contra um deles, mas a arma falhou. Após um suposto problema com o mecanismo, ele teria tentado disparar novamente contra outro aluno, sem sucesso. Testemunhas e investigadores afirmam que os estudantes, em pânico, imploraram por suas vidas. Hawkins os liberou pouco antes de Moore, agindo por trás, conseguir contê-lo. Durante a luta, o diretor foi ferido na perna, necessitando de hospitalização. Felizmente, seu estado de saúde é estável e ele se recupera bem. Em declarações posteriores ao evento, Moore expressou gratidão pela demonstração de apoio recebida e afirmou estar em boas condições de saúde, com intenção de retornar ao trabalho assim que possível. A investigação revelou que Hawkins é um ex-aluno da escola e possuía um descontentamento com o diretor. Promotores apontam que o suspeito havia expressado o desejo de cometer um ataque similar ao massacre de Columbine. Hawkins confessou ter pego as armas do pai sem permissão, com o objetivo de assassinar alunos e funcionários, além de planejar o próprio suicídio após o ato. Hawkins foi detido e levado ao Centro de Detenção do Condado de Garvin. Sua fiança foi estabelecida em um milhão de dólares. Ele enfrenta acusações de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e porte de arma em local público. Uma audiência preliminar está agendada para o dia 8 de maio. Este incidente ressalta a crescente preocupação com a segurança em ambientes educacionais e a importância de ações rápidas e corajosas para prevenir tragédias. A iniciativa Irineu do GLOBO busca utilizar inteligência artificial para enriquecer a produção jornalística, sempre sob supervisão de editores experientes, garantindo a qualidade e a precisão das informações. As imagens de segurança, ao serem liberadas, serviram como um testemunho gráfico da bravura do diretor e da gravidade da ameaça evitada





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Massacre Escolar Tiroteio Herói Segurança Escolar Pauls Valley High School

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comissão aprova convite para diretor da PF explicar viagem paga por MasterSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

CinemaCon: Tom Cruise e diretor mexicano revelam trechos da comédia 'Digger'; assistaFilme de Alejandro Iñárritu mostra ator irreconhecível, mais velho, mais excêntrico e poderoso, segurando um peculiar gato branco em uma mansão repleta de animais empalhados

Read more »

BC não conta com valorização do real para atingir meta de 3%, diz diretorSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

VÍDEO: diretor derruba atirador e evita ataque em escola de Oklahoma (EUA)O fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Diretor é baleado ao impedir ataque em escola e pode ter evitado massacre nos EUA; vídeoImagens de segurança mostram momento em que educador enfrenta atirador armado; suspeito foi preso e responderá por tentativa de homicídio

Read more »

Como o vinagre pode ser o segredo para batatas fritas mais crocantesMétodo caseiro impede que batatas “abram” durante fritura, deixando o exterior crocante e o interior macio

Read more »