Diretor Corajoso Impede Massacre em Escola Americana ao Confrontar Atirador Armado

Imagens de segurança revelam o diretor Kirk Moore da Pauls Valley High School detendo Victor Lee Hawkins, um ex-aluno armado com duas pistolas, impedindo um massacre. Moore foi baleado na perna durante o confronto, mas se recupera. Hawkins foi preso e enfrenta acusações criminais.

Câmeras de segurança registraram o exato momento em que um diretor escolar corajoso confrontou um atirador em uma escola nos Estados Unidos, impedindo um potencial massacre. O incidente, que ocorreu na Pauls Valley High School, no estado de Oklahoma, no dia 7 de abril, só veio à tona com a divulgação das imagens nesta terça-feira. No vídeo, um indivíduo encapuzado é visto invadindo o saguão da instituição de ensino portando uma pistola.

De forma heroica, o diretor Kirk Moore intervém, derrubando o suspeito no chão e imobilizando seu pulso enquanto clama por ajuda. Um funcionário chega em seguida, auxiliando na contenção do agressor, que eventualmente solta a arma. De acordo com os documentos oficiais da prisão, o indivíduo foi identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 anos, ex-aluno da escola. Ele teria entrado na escola armado com duas pistolas automáticas. Relatos indicam que Hawkins ordenou que estudantes se deitassem no chão e tentou disparar contra um deles, porém a arma falhou. Após destravar o mecanismo, ele efetuou outro disparo, que não atingiu seu alvo. Testemunhas descreveram que os dois estudantes chegaram a implorar por suas vidas e foram liberados pelo agressor momentos antes da intervenção do diretor Moore. Durante o confronto, o diretor foi atingido na perna, necessitando de atendimento médico. Em declarações após o ocorrido, Moore assegurou estar se recuperando bem e expressou gratidão pela vasta demonstração de carinho e apoio recebidos. Ele manifestou o desejo de retornar às suas funções o mais rápido possível. As investigações revelam que Hawkins, que declarou ter desavenças com o diretor, nutria a intenção de perpetrar um ataque similar aos massacres de Columbine. O suspeito confessou ter subtraído as armas de seu pai sem permissão, com o propósito de assassinar alunos e funcionários, além de planejar matar o diretor antes de cometer suicídio. "Não tenho dúvidas de que ele salvou a vida de crianças", afirmou uma fonte ligada à investigação. Hawkins foi detido e levado ao Centro de Detenção do Condado de Garvin, com fiança estabelecida em 1 milhão de dólares. Ele responde a acusações de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e porte de arma em local público. Sua próxima audiência judicial está marcada para 8 de maio, quando será realizada uma audiência preliminar. O caso ressalta a importância da vigilância e da ação rápida em situações de risco, além de destacar o heroísmo de indivíduos que colocam suas vidas em risco para proteger os outros





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