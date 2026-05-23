Direcionar dinheiro para mudanças climáticas e sustentabilidade

Uma das grandes dificuldades atuais na sustentabilidade é o financiamento climático, ou o direcionamento de recursos para iniciativas que ajudem na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A vice-presidente de sustentabilidade da GEF Capital Partners, Fabiana Goulart, discorre sobre esse desafio e sua abordagem adhesions, com a preocupação de ampliar a participação do setor privado no financiamento sustentável. A gestora investe em empresas de médio porte, focando especialmente em energia limpa, soluções urbanas e agricultura sustentável, com a intenção de mitigar e adaptar às mudanças climáticas, de modo a não afetar o desenvolvimento econômico e social.

Um dos grandes desafios atuais da sustentabilidade é o financiamento climático , ou direcionar dinheiro para empreendimentos e projetos que ajudam na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

A vice-presidente da GEF Capital Partners, Fabiana Goulart, defende que o maior desafio da transição para uma economia de baixo carbono é ampliar a participação do setor privado no financiamento desse setor. A gestora, que administra cerca de 2 bilhões de reais no Brasil e aproximadamente 2 bilhões de dólares globalmente, investe em empresas de médio porte que já possuem operação consolidada e potencial de crescimento, focando especialmente em energia limpa, soluções urbanas e agricultura sustentável.

Entre os setores prioritários para novos investimentos estão energias renováveis, baterias, eficiência energética e mobilidade de baixo carbono, energias verdes, saneamento e resíduos sólidos, biofertilizantes, agricultura de precisão e manejo eficiente da água. Em entrevista ao programa Veja+Verde, Goulart explica que para medir impacto ambiental e evitar o chamado 'greenwashing', a análise das empresas parte do princípio internacional conhecido como 'do no harm'.

Utilizar taxonomias climáticas internacionais e metodologias de mensuração de emissões evitadas e impacto em adaptação climática também é de suma importância. A gestora, segundo Goulart, ucso respaldar a participação do Green Climate Fund, o Fundo Verde do Clima da ONU, em um programa estruturado pela GEF Capital Partners. Essa parceria representa um reconhecimento internacional da capacidade do país de atrair investimentos sustentáveis com retorno financeiro competitivo





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