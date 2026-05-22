Diplomacia envolvendo Irã e Paquistão segue em tensões crescente e ameaças de Trump

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reuniu-se com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Paquistão, Asim Munir, para discutir propostas de cessar-fogo no Oriente Médio. O Paquistão emergiu como mediador do conflito e desempenhou um papel fundamental na negociação do cessar-fogo temporário anunciado no início de abril, com mensagens a Washington sendo transmitidas pelo governo paquistanês. A diplomacia ocorre em meio a tensões crescentes, ameaças de ataque de Trump e a promessa iraniana de escalonar o conflito regional. As autoridades iranianas afirmam que mensagens a Washington continuam sendo transmitidas pelo governo paquistanês.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reuniu-se com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Paquistão , Asim Munir, em Islamabad, capital do Paquistão , em 25 de abril de 2026.

O Irã e o Paquistão se reuniram em Teerã para discutir propostas de cessar-fogo no Oriente Médio, com o Paquistão atuando como mediador entre Irã e EUA. A diplomacia ocorre em meio a tensões crescentes, ameaças de ataque de Trump e a promessa iraniana de escalonar o conflito regional. Entenda os detalhes das negociações.

O Paquistão, que tem bom trânsito com iranianos e americanos, emergiu como mediador do conflito e desempenhou um papel fundamental na negociação do cessar-fogo temporário anunciado no início de abril. Segundo autoridades iranianas, mensagens a Washington continuam sendo transmitidas por meio do governo paquistanês.

Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, houve ‘alguns bons sinais’ nas negociações, mas que não haverá solução se Teerã impor um sistema de pedágio na rota marítima por onde passa 20% do petróleo consumido no planeta, mas foi fechada para a maior parte da navegação após o início da guerra em 28 de fevereiro. No entanto, o republicano voltou a ameaçar retomada de ataques ao Irã se não houver logo um acordo ‘aceitável’ para encerrar a guerra de maneira duradoura.

O líder do exército ideológico do Irã prometeu estender a guerra ‘para além’ do Oriente Médio caso americanos e israelenses voltem a atacar o país.

‘Se a agressão contra o Irã se repetir, a guerra regional prometida se estenderá desta vez muito além da região, nosso golpe devastador esmagará’, afirmou a Guarda, levantando preocupações em relação à possibilidade de ataques terroristas no exterior dos grupos armados que o Irã financia





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