Diogo Nogueira cancelar shows por laringite bacteriana grave

O cantor Diogo Nogueira precisou cancelar os seus shows programados para os próximos dias após ser internado para tratar de um quadro de laringite bacteriana grave. A doença impossibilita o uso da sua voz para apresentações musicais, mas já está sendo tratada em ambiente hospitalar.

precisou cancelar os seus shows programados para os próximos dias após ser internado para tratar de um quadro de laringite bacteriana grave. O comunicado sobre a saúde do artista foi publicado pela equipe do cantor nesta segunda-feira, 11, nas redes sociais.

Graciele Lacerda abre álbum de bastidores de viagem para acompanhar Zezé Di Camargo em show; veja fotosDe acordo com o comunicado, a doença impossibilita o uso da sua voz para apresentações musicais, mas já está sendo tratada em ambiente hospitalar. Diogo e Paolla confirmararam o romance publicamente em julho de 2021, compartilhando uma foto nas redes sociais que dissipou a curiosidade em torno do casal — Foto: reproduçaoO cantor tem cumprido uma agenda intensa de shows.

Ele está viajando o Brasil com a turnê "Infinito Samba", que celebra seus 20 anos de carreira, com um repertório que inclui grandes sucessos do samba e músicas autorais. Na lista de shows programados para o próximo mês, estão uma apresentação em Belo Horizonte, no dia 7, no Rio de Janeiro, no dia 20, e em Recife, no dia 27. O cantor não informou quais shows estão mantidos ou precisarão ser cancelados.

Nos comentários da publicação, o artista recebeu o carinho do público.

"Vamos voltar mais fortes pai! Sempre contigo", escreveu seu filho, Davi Nogueira.

"Melhoras pro meu cantor", desejou uma fã. "Deus no comando! Sua saúde será restaurada", disse outra.

"Que nosso bom Deus e todos os orixás o protejam", comentou mais uma





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