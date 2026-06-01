Diocese de Petrópolis prepara celebração de Corpus Christi com missas, procissões e tapetes nas ruas

A Diocese de Petrópolis realizará na próxima quinta-feira a Solenidade de Corpus Christi com missas, procissões e confecção de tradicionais tapetes. As celebrações ocorrem nas 49 paróquias, com missas solenes em Petrópolis e Teresópolis presididas pelo bispo diocesano. Destaque para a criação dos tapetes, que envolvem centenas de voluntários e atraem moradores e turistas.

A Diocese de Petrópolis organiza para a próxima quinta-feira, dia 4, a tradicional Solenidade de Corpus Christi com missas, procissões e a confecção de tapetes coloridos nas ruas.

As celebrações acontecem simultaneamente nas 49 paróquias da diocese, com horários variados de manhã ou à tarde conforme a organização de cada comunidade. Em Petrópolis, a missa solene será na Catedral São Pedro de Alcântara às 15h, com procissão pelo Centro. Em Teresópolis, a missa ocorre na Igreja Santa Teresa às 9h, também com procissão. Ambas as missas serão presididas pelo bispo diocesano, Dom Joel Portella Amado.

As paróquias do primeiro distrito de Petrópolis, incluindo as da região central como Sagrado, Alto da Serra, Quitandinha, São Sebastião, Retiro, Rosário e Independência, se unem à celebração na Catedral, participando da missa e da procissão. A solenidade é uma das poucas ocasiões em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas, em público testemunho de fé na presença real de Cristo na Eucaristia.

Fora da data, algo semelhante só aconteceu na pandemia, quando as igrejas estavam fechadas e a Eucaristia foi levada às pessoas. Destaque para os tapetes confeccionados ao longo do trajeto. Em Petrópolis, mais de 100 pessoas trabalham na preparação do tapete do Centro, iniciada após o fechamento das ruas, geralmente depois do meio-dia. O trabalho dura de três a cinco horas, usando sal e serragem - mais de 50 quilos conforme o tamanho.

Os desenhos variam entre modelos pré-definidos e criações espontâneas dos voluntários, representando Nossa Senhora, Jesus Cristo, padroeiros, símbolos de pastorais e mensagens de paz, amor e solidariedade. Os tapetes rememoram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão estendeu mantos e ramos. Embora os materiais não tenham significado simbólico específico, são escolhidos por serem simples e acessíveis.

A procissão de Corpus Christi em Petrópolis atrai moradores e turistas que acompanham a manifestação de fé e admiram os trabalhos artísticos. O texto original também mencionava, de forma desconexa, uma proposta de vereador sobre parque ambiental, previsão de temperatura e ocupação hoteleira de 92%, e uma mensagem sobre entrega de jornal, mas esses itens não são parte da notícia principal sobre Corpus Christi e foram ignorados por serem repetitivos ou propagandas





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