Dinamarca vence a Ucrânia por 2 a 1 em partida marcada por gols de Mæhle e Dorgu

A seleção dinamarquesa manteve a liderança ao derrotar a Ucrânia por 2 a 1, com gols de Joakim Mæhle e Patrick Dorgu, em um duelo intenso repleto de oportunidades de ambos os lados.

Em um duelo emocionante entre Dinamarca e Ucrânia , o confronto se decidiu nos detalhes e na eficiência diante do gol. A partida começou com a Ucrânia buscando abrir o placar, mas foi Viktor Tsygankov quem apareceu em uma situação de ataque na primeira metade do jogo, finalizando com o pé esquerdo a partir do meio da área, porém a bola foi desviada para fora do alvo, mantendo o placar em zero a zero.

Logo em seguida, a Dinamarca respondeu com uma série de jogadas bem organizadas. Kasper Høgh foi o responsável por duas assistências perigosas: a primeira para William Osula, que tentou um chute de ângulo difícil com a perna esquerda, mas a bola encontrou a defesa dinamarquesa; a segunda para Joakim Mæhle, que recebeu a bola na faixa esquerda e tentou um disparo com o pé direito, mas novamente a defesa adversária concedeu um toque que impediu o gol.

O ritmo do jogo permaneceu intenso, com ambas as equipes criando oportunidades, mas a defesa ucraniana mostrou resistência, barrando a maioria das finalizações dinamarquesas.



A pressão da Dinamarca não diminuiu, e foi na sequência de jogadas rápidas que Joakim Mæhle encontrou novamente o caminho do gol.

Desta vez, totalmente próximo ao ponto de encontro da zona de ataque, o jogador dinamarquês colocou a bola no fundo da rede com o pé direito, marcando o primeiro gol da partida e colocando a Dinamarca na frente. Poucos minutos depois, o ataque dinamarquês continuou a ameaçar, com Kasper Høgh tentando mais uma finalização em ângulo fechado que acabou sendo defendida.

O meio-campo ucraniano, liderado por Vitalii Mykolenko, tentou responder com um chute de fora da área de Yehor Nazaryna, mas a bola não encontrou o fundo da rede. A Dinamarca ainda contou com a presença de jogadores experientes como Christian Eriksen, que cruzou a bola para a cabeça de Joachim Andersen, que cabeceou em direção ao centro superior do gol, mas o goleiro ucraniano fez uma defesa segura.

Mais adiante, Victor Froholdt recebeu uma assistência de Alexander Bah e arremessou de fora da grande área com o pé esquerdo, mas novamente a bola foi desviada para fora da trajetória de gol.



No momento decisivo da partida, foi Patrick Dorgu quem consolidou a vantagem dinamarquesa.

Recebendo um cruzamento preciso de Alexander Bah, Dorgu dominou a bola com o pé esquerdo e disparou de fora da área, encontrando o canto superior direito da rede, encerrando assim o marcador em 2 a 1 para a Dinamarca. O gol final trouxe alívio à equipe visitante, que conseguiu segurar a liderança até o final do jogo, apesar dos esforços ucranianos para reduzir a diferença.

O desempenho coletivo da Dinamarca mostrou coerência tática, boa movimentação ofensiva e uma defesa sólida, enquanto a Ucrânia lutou bravamente, mas não conseguiu transformar suas chances em gols decisivos. O resultado deixa a Dinamarca em posição favorável nas próximas rodadas, enquanto a Ucrânia terá que analisar os pontos fracos evidenciados durante a partida para melhorar seu desempenho em futuros confrontos





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