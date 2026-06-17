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Diferenciais e diferenças entre as performances de Pedro no Rock in Rio e Rock in Rio Brasil

Entertainment News

Diferenciais e diferenças entre as performances de Pedro no Rock in Rio e Rock in Rio Brasil
PedroRock In RioRock In Rio Lisboa
📆6/17/2026 10:15 AM
📰CNNBrasil
28 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 97%

Pedro, um astro com uma turnê pela Europa, compartilha suas experiências e diferenças em relação às performances anteriores nos festivais Rock in Rio e Rock in Rio Brasil.

Rock in Rio: ingressos para os dias 6 e 12 de setembro esgotam em 2 horas Com uma turnê pela Europa que passa por países como Suíça, Espanha, França, Holanda, Alemanha e Irlanda, o astro destacou ainda Além do Rock in Rio Lisboa, Pedro já se prepara para o Rock in Rio Brasil, onde também subirá ao Palco Mundo com um espetáculo diferente.

‘Não vai ser o que eu venho fazendo, vai ser tudo outra coisa’, adiantou o artista. Ele Obrigada pelo espaço e por falar com a gente. Imagino que sua agenda esteja corrida, então agradeço. Você já se apresentou no Rock in Rio, The Town, Lollapalooza e vai voltar agora para o Rock in Rio Lisboa, depois para o Rock in Rio Brasil.

Qual o diferencial que você busca trazer em relação às suas performances anteriores nos festivais e como pretende diferenciar uma apresentação da outra, ainda mais com os dois Rock in Rio tão próximos

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CNNBrasil /  🏆 2. in BR

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