Diferenciais e diferenças entre as performances de Pedro no Rock in Rio e Rock in Rio Brasil

Pedro, um astro com uma turnê pela Europa, compartilha suas experiências e diferenças em relação às performances anteriores nos festivais Rock in Rio e Rock in Rio Brasil.
Rock in Rio: ingressos para os dias 6 e 12 de setembro esgotam em 2 horas Com uma turnê pela Europa que passa por países como Suíça, Espanha, França, Holanda, Alemanha e Irlanda, o astro destacou ainda Além do Rock in Rio Lisboa, Pedro já se prepara para o Rock in Rio Brasil, onde também subirá ao Palco Mundo com um espetáculo diferente.
‘Não vai ser o que eu venho fazendo, vai ser tudo outra coisa’, adiantou o artista. Ele Obrigada pelo espaço e por falar com a gente. Imagino que sua agenda esteja corrida, então agradeço. Você já se apresentou no Rock in Rio, The Town, Lollapalooza e vai voltar agora para o Rock in Rio Lisboa, depois para o Rock in Rio Brasil.
Qual o diferencial que você busca trazer em relação às suas performances anteriores nos festivais e como pretende diferenciar uma apresentação da outra, ainda mais com os dois Rock in Rio tão próximos
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