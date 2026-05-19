Difícil impedir novo surto de Ebola que matou 131 na República Democrática do Congo

O que é o Ebola e por que é tão difícil impedir novo surto que já matou 131 na República Democrática do Congo?afirmou que os casos estão sendo relatados em uma área mais ampla do que foi divulgado anteriormente. Há também dois casos confirmados e uma morte em Uganda, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Nos EUA, lidar com esse surto é difícil, pois envolve uma cepa rara para a qual não há vacina e os casos foram encontrados em uma área afetada por um conflito.O vírus do Ebola normalmente infecta animais, geralmente morcegos frugívoros, mas surtos entre humanos às vezes podem começar quando as pessoas comem ou manuseiam animais infectados. Os sintomas levam de dois a 21 dias para aparecer. Eles surgem repentinamente e começam como se fosse uma gripe, com febre, dor de cabeça e cansaço. À medida que a doença progride, surgem vómitos e diarreia, podendo levar à falência de órgãos. Alguns pacientes, mas não todos, desenvolvem hemorragias internas e externas.Quanto custa completar o álbum da Copa no Brasil em comparação com outros países?O vírus se espalha de uma pessoa para outra pelo contato com fluidos corporais infectados, como sangue ou vômito.

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Há também dois casos confirmados e uma morte em Uganda, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Nos EUA, lidar com esse surto é difícil, pois envolve uma cepa rara para a qual não há vacina e os casos foram encontrados em uma área afetada por um conflito.

O vírus do Ebola normalmente infecta animais, geralmente morcegos frugívoros, mas surtos entre humanos às vezes podem começar quando as pessoas comem ou manuseiam animais infectados. Os sintomas levam de dois a 21 dias para aparecer. Eles surgem repentinamente e começam como se fosse uma gripe, com febre, dor de cabeça e cansaço. À medida que a doença progride, surgem vómitos e diarreia, podendo levar à falência de órgãos.

Alguns pacientes, mas não todos, desenvolvem hemorragias internas e externas. Quanto custa completar o álbum da Copa no Brasil em comparação com outros países? O vírus se espalha de uma pessoa para outra pelo contato com fluidos corporais infectados, como sangue ou vômito





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