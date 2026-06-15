Dicas para Gerenciar Crises de Pânico durante Viagens

Especialistas oferecem orientações práticas para viajantes que lidam com crises de pânico, incluindo técnicas de exposição, preparação psicológica e montagem de kit de emergência, permitindo explorar o mundo com mais segurança e confiança.

Você não precisa deixar que a ansiedade extrema o impeça de explorar o mundo. Especialistas compartilham cinco dicas para aqueles que enfrentam crises de pânico durante viagens: 1) Realizar passeios curtos pode funcionar como terapia de exposição ; 2) Aceitar a ansiedade antecipatória pode ajudar no preparo; 3) Montar um kit com medicamentos e itens de conforto; 4) Buscar apoio de outras pessoas durante crises; 5) Priorizar uma atividade por dia para melhor gestão da ansiedade e energia.

O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. Da primeira vez que tive um ataque de pânico viajando, estava sentada com meu marido em um restaurante no Aeroporto de Heathrow, a quase oito mil quilômetros de casa. Começou do jeito que já me era familiar, com uma onda de calor repentina que se espalhou da cabeça aos pés.

Antes que eu percebesse, o coração estava acelerado e o corpo tremia. Fiquei exausta, sem energia. Dependendo da pessoa, essas ocasiões podem causar uma série de sintomas, incluindo taquicardia, falta de ar, tontura, ondas de calor e muito mais. Como variam em duração e ocorrem sem aviso prévio, há também quem desenvolva o medo de ataques futuros, que pode ser debilitante.

O bom é que não é preciso deixar que esse fantasma o impeça de explorar o mundo; aqui vão algumas dicas para se sentir mais confortável na próxima viagem. Os passeios curtos, perto de casa, podem funcionar como uma forma de terapia de exposição.

Simon Rego, professor e chefe do departamento de psicologia do Montefiore Medical Center, em Nova York, é especialista em ansiedade, estresse e transtornos relacionados, e sugere encarar essas saídas como um cientista, imaginando o que acha que pode acontecer e, em seguida, avaliando a precisão das previsões. Faça uma visita guiada a um museu próximo ou passeie por uma feira movimentada perto de casa para simular experiências comuns de viagem, só que em períodos mais curtos.

Preste atenção em como seu corpo reage a essas situações, apreendendo o que talvez precise saber e planejando a forma de lidar com um ataque de pânico em uma viagem futura. Se você sofre com ataques de pânico, talvez pareça contraditório acolher a ansiedade sob qualquer forma; no entanto, Jenny Matthews, terapeuta de saúde mental que conduz workshops sobre medo de voar no Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul, disse que a versão antecipatória pode, na verdade, ajudá-lo a se preparar.

- Faz parte do sistema de alerta do cérebro; é um aviso sobre a possibilidade de surgir algo perigoso ou assustador, cujo objetivo é fazer com que você tome algum tipo de atitude - explica ela. É importante lembrar que a ansiedade pré-viagem não é exclusiva de quem sofre com os transtornos de ansiedade e não significa que você terá um ataque de pânico durante a jornada. Se conseguir aceitá-la como normalidade, pode diminuir o poder que exerce sobre você.

Use essa energia para planejar como lidará com gatilhos ou momentos específicos de pânico. Reúna em uma bolsinha os itens que pode levar consigo, como os medicamentos de emergência (Xanax ou Ativan) indicados pelo médico. Inclua também algo como Tylenol ou Advil, caso sinta dor de cabeça/enxaqueca, ou Dramin, já que pesquisas sugerem que o enjoo pode desencadear ansiedade.

Se sentir náusea durante ou após um ataque de pânico, as pesquisas também sugerem que aspirar álcool isopropílico pode ajudar, então coloque umas toalhinhas embebidas, como as que fazem parte dos kits de primeiros socorros. Se sua ansiedade o faz suar ou eleva a temperatura corporal, pode ser bom ter um leque de mão ou uma bolsa de gelo à mão.

Concentre-se em aplicá-lo na lateral do pescoço, local que, de acordo com um estudo de 2023 publicado pelo Journal of Clinical Medicine, é identificado como o mais eficaz. Matthews sugere incluir balas ácidas ou ardidas no pacote, cujo impacto no paladar pode ajudar a distrair a mente. Rego enfatiza que esse recurso não é tratamento em longo prazo, mas pode ser uma forma de controlar os sintomas.

Segundo Matthews, ao passar por um ataque de pânico, é comum a pessoa tentar esconder o que está sentindo, o que só aumenta a pressão durante a situação: - Conversar com um companheiro de viagem, um comissário de bordo, um guia turístico ou até um estranho que faz parte do grupo pode ajudar a reduzir um pouco o fardo desse segredo e manter a compostura. Seja específico em relação ao que precisa, nem que for apenas uma palavra de incentivo ou ter uma mão para segurar.

Se não se sentir à vontade para se expor com quem estiver ao seu lado ou estiver sozinho, meditar ou ouvir um audiolivro/podcast pode ajudar a mente a abstrair do desconforto, além de servir como uma forma de companhia. Aplicativos como o Open e o Calm permitem que você baixe meditações para as ocasiões em que não estiver conectado





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