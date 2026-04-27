Diamantina Lança Circuito Gastronômico Celebrando Sabores da Cozinha Tropeira e Garimpeira

A cidade histórica de Diamantina, em Minas Gerais, inaugura um circuito gastronômico que valoriza a culinária tropeira e garimpeira, com o apoio do Sebrae e a participação de 15 estabelecimentos locais. A iniciativa busca integrar saberes e posicionar a cidade como um destino gastronômico de destaque.

Diamantina , uma joia histórica incrustada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais , acaba de inaugurar um novo capítulo em sua rica história: o Circuito Gastronômico da cidade.

Esta iniciativa, fruto de uma colaboração entre a comunidade local e o Sebrae, celebra a autêntica culinária tropeira e garimpeira, elevando-a a um roteiro turístico estruturado e convidativo. Quinze estabelecimentos cuidadosamente selecionados participam do circuito, cada um oferecendo uma experiência gastronômica única, que combina receitas tradicionais transmitidas por gerações com releituras contemporâneas que valorizam os produtos locais.

O objetivo central é integrar o conhecimento culinário da região, fortalecer os produtores locais e posicionar Diamantina como um destino gastronômico de destaque no cenário nacional. A essência do Circuito Gastronômico de Diamantina reside na valorização das raízes culturais da cidade. A cozinha tropeira, com seus pratos robustos e nutritivos, reflete a história dos viajantes que cruzavam a região em busca de comércio e aventura.

Já a cozinha garimpeira, marcada pela simplicidade e pelo aproveitamento integral dos ingredientes, evoca o período da mineração e a vida dos garimpeiros. Pratos emblemáticos como o 'bambá de garimpo' – um angu cremoso acompanhado de costelinha de porco prensada – e o renomado queijo Braúnas, conhecido por sua acidez peculiar, são apenas alguns exemplos da riqueza gastronômica que aguarda os visitantes.

Além disso, o circuito oferece a oportunidade de degustar o tradicional bolo de arroz, uma receita secular reconhecida como patrimônio cultural imaterial da região. A culinária mineira, em geral, também ganha novas interpretações, como o clássico frango com quiabo, reinventado como 'xico angu', uma homenagem à cultura local.

O circuito não se limita apenas aos pratos principais; ele também abrange uma rota dedicada a produtos locais de alta qualidade, como queijos artesanais, cervejas produzidas na região e vinhos que se beneficiam do clima único de Diamantina, com suas amplitudes térmicas que favorecem a produção vitivinícola. O Mercado Velho, um ponto de encontro tradicional da comunidade, desempenha um papel fundamental no Circuito Gastronômico.

Este espaço vibrante abriga aulas-show com chefs locais, exposições de produtos regionais e degustações que permitem aos visitantes mergulhar de corpo e alma na cultura gastronômica de Diamantina. O Mercado Velho é um verdadeiro centro de convergência entre produtores, cozinheiros e apreciadores da boa comida, onde a diversidade de sabores e aromas se manifesta em receitas tradicionais e criações inovadoras.

A iniciativa, liderada pelos chefs Michel Abras e Max Jaques, consultor do Sebrae, enfatiza a importância da colaboração e da integração de saberes.

'A proposta não é competitiva, mas colaborativa. A ideia é integrar saberes, fortalecer produtores e posicionar Diamantina como destino gastronômico', explica Michel Abras. Ao unir tradição e inovação, o Circuito Gastronômico de Diamantina reafirma a capacidade da culinária mineira de preservar o passado enquanto se reinventa no presente, oferecendo uma experiência gastronômica autêntica e memorável para todos os que visitam a cidade.

A iniciativa representa um importante passo para o desenvolvimento econômico e turístico de Diamantina, valorizando o patrimônio cultural e gastronômico da região e promovendo o intercâmbio de conhecimentos entre produtores, chefs e visitantes





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diamantina Gastronomia Turismo Minas Gerais Cozinha Mineira Cozinha Tropeira Cozinha Garimpeira Sebrae Queijo Braúnas Bambá De Garimpo Mercado Velho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vitor Kley lança EP e revela se trabalho simboliza encerramento de faseCantor apresenta faixas inéditas, que ficaram de fora de álbum anterior, em 'O Que Sobrou Das Pequenas Grandes Coisas'

Read more »

Banco do Brasil Lança Conta Digital Internacional em PortugalClientes do Banco do Brasil agora podem abrir uma conta bancária em Portugal de forma totalmente digital, diretamente do Brasil, facilitando transações financeiras internacionais e investimentos no exterior.

Read more »

MRV lança 9º empreendimento no Cidade Sete Sóis PiritubaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

De segurança a mobilidade, Niterói lança plano de metas a serem cumpridas até 2050Prefeitura diz que nova versão do planejamento estratégico surge após concluir 90% das ações previstas de 2013 a 2033

Read more »

Record TV lança 'Casa do Patrão', novo reality de Boninho com participantes anônimos e prêmio milionárioNovo reality show da Record, idealizado por Boninho, promete intensificar a dinâmica de competição e hierarquia com participantes anônimos disputando um prêmio de até R$ 2 milhões. O programa divide os participantes entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, explorando as relações de poder e a competição.

Read more »

Argentina Trivento lança três vinhos tintos com Malbec; conheça os novos rótulosArgentina Trivento lança três vinhos tintos com Malbec; conheça os novos rótulos

Read more »