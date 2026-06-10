Diabetes tipo 5: a condição frequentemente confundida e os perigos do tratamento inadequado

Conheça o diabetes tipo 5, uma forma da doença ligada à desnutrição que afeta jovens abaixo do peso. Saiba por que sua classificação é controversa e como erros de diagnóstico podem levar a complicações fatais.

Noella Mukumbi, uma jovem de 30 anos da República Democrática do Congo, foi diagnosticada com diabetes tipo 5 , uma forma da doença que geralmente afeta pessoas gravemente abaixo do peso devido a longos períodos de desnutrição .

Quando os médicos iniciaram o tratamento com insulina, acreditavam estar salvando sua vida. No entanto, ela relata que as injeções diárias a faziam sentir tonturas e perder o equilíbrio, até que um dia desmaiou enquanto arrumava as roupas dos filhos. O tipo 5, reconhecido pela Federação Internacional do Diabetes no ano passado, ocorre quando o corpo não consegue regular o açúcar no sangue adequadamente, levando a níveis perigosamente altos.

Diferente do tipo 1, que é autoimune, e do tipo 2, relacionado à resistência à insulina, o tipo 5 está associado à desnutrição crônica, especialmente na infância e adolescência. A Organização Mundial da Saúde, no entanto, ainda não o classifica como uma condição separada, citando falta de evidências suficientes. Especialistas alertam que a confusão entre os tipos pode levar a tratamentos inadequados e até mortes.

Meredith Hawkins, diretora do Instituto Global de Diabetes da Faculdade de Medicina Albert Einstein, nos Estados Unidos, destaca que os erros de classificação são um problema generalizado. Pacientes com tipo 5 podem ser particularmente sensíveis à insulina, e a dose padrão pode causar hipoglicemia, uma redução perigosa dos níveis de açúcar no sangue que pode ser fatal.

Mukumbi experimentou exatamente isso: após o nascimento de seu segundo filho, começou a sentir boca seca, sede excessiva, perda de peso rápida (de 58 para 49 kg) e fadiga constante. Esses sintomas são comuns no tipo 1, levando a um diagnóstico equivocado. O tipo 5 atinge principalmente regiões da Ásia e da África subsaariana, onde a desnutrição infantil ainda é prevalente.

Estudos recentes mostram que o diabetes entre pessoas abaixo do peso também está aumentando em países como os Estados Unidos. Uma pesquisa de 2023, publicada na revista Diabetes Care, analisou dados de mais de 2,6 milhões de adultos americanos e encontrou uma incidência crescente do chamado diabetes dos magros. Sophia Sharer, uma jornalista de Londres de 26 anos, compartilha uma experiência semelhante. Aos 23 anos, exames de rotina revelaram níveis altos de açúcar no sangue.

Ela passou grande parte da infância gravemente abaixo do peso, sendo hospitalizada, e começou a sentir tremores, fome intensa e sensação de desmaio ao ganhar peso aos 19 anos. Os médicos descartaram diabetes tipo 1 e formas genéticas raras, mas sem um diagnóstico definitivo, ela recebeu tratamento para tipo 2 por falta de alternativa.

Uma cientista envolvida na identificação do tipo 5 sugeriu que ela poderia ter características da condição, mas a falta de um exame confirmatório no Reino Unido deixa sua situação incerta. O reconhecimento internacional do tipo 5 é dificultado justamente pela ausência de um teste diagnóstico claro. A OMS o classificou como diabetes relacionado à desnutrição em 1985, mas removeu a designação 12 anos depois.

Enquanto isso, pacientes como Mukumbi e Sharer enfrentam riscos de complicações graves, como cegueira, insuficiência renal e amputações, devido a tratamentos inadequados. A conscientização sobre essa forma de diabetes é crucial para evitar danos e salvar vidas





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