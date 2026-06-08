Dia dos Namorados: Comerciantes cariocas estimam alta de 2% nas vendas

O Dia dos Namorados movimenta não somente corações, mas também a economia. Os comerciantes cariocas estimam alta de 2% nas vendas em relação ao ano passado.

O Dia dos Namorados movimenta não somente corações, mas também a economia. Os comerciantes cariocas estimam alta de 2% nas vendas em relação ao ano passado.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) com 250 comerciantes, os presentes mais procurados devem ser artigos de uso pessoal, de beleza e acessórios. Para quem quer passar a data viajando, a empresa de turismo WAM Experience oferece pacotes para serem adquiridos até 12 de junho, com descontos que podem chegar a 20% em resorts em Búzios, no Rio; Caldas Novas, em Goiás; Porto Seguro, na Bahia; e Aquiraz, no Ceará, com opções a partir de R$ 102,60 por mês, sem juros.

Além disso, o Trem das Águas, em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, oferece um passeio com duração de duas horas e vinte minutos, fazendo o trajeto até a cidade vizinha de Soledade de Minas, com parada de 50 minutos para visitar uma feira de artesanato local e um museu ferroviário. O casal Amanda Machado e Matheus Barbosa tem economizado com os gastos para se casar e planeja gastar uns R$ 3 mil para conhecer mais a região de Petrópolis.

A dica de planejar com antecedência é endossada por especialistas em finanças, que recomendam a clássica regra de conversar e chegar a um acordo antes de comprar





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