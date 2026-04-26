Dia do Goleiro: Brasil busca definição para a posição na Copa do Mundo

A seleção brasileira celebra o Dia do Goleiro em meio a dúvidas sobre quem serão os goleiros na Copa do Mundo. Alisson e Ederson enfrentam problemas físicos, enquanto Bento lidera a disputa pela terceira vaga.

O Brasil celebra o Dia do Goleiro em um momento de incertezas e definições para a posição na Copa do Mundo. A data homenageia Manga, ídolo do futebol brasileiro, e serve como um ponto de reflexão sobre quem defenderá as metas da seleção no Mundial.

Desde o fim da Copa de 2022, dez goleiros foram convocados, mas apenas cinco tiveram a oportunidade de entrar em campo. Atualmente, Alisson, Ederson e Bento são os principais candidatos, segundo o técnico Carlo Ancelotti, que indicou que os três nomes estão quase definidos.

No entanto, o histórico recente de lesões de Alisson e Ederson gera preocupações sobre sua condição física para o torneio. Alisson e Ederson, que foram os goleiros titulares nas Copas de 2018 e 2022, estiveram juntos em apenas oito dos 35 jogos da seleção brasileira neste ciclo, evidenciando uma instabilidade na posição. Alisson, aos 33 anos, está se recuperando de uma lesão na coxa, enquanto Ederson, de 32 anos, atua atualmente no Fenerbahçe, na Turquia.

A falta de regularidade física de ambos é um ponto de atenção, conforme apontam jornalistas que acompanham de perto a carreira dos goleiros. Apesar das lesões, a experiência de Alisson e Ederson é vista como um fator positivo por ex-goleiros como Jefferson e Fernando Prass, que acreditam que eles ainda podem contribuir significativamente para a seleção. A escolha do terceiro goleiro é considerada crucial, pois a seleção pode precisar desse jogador para a titularidade.

Bento, que tem sido constantemente convocado por Ancelotti, desponta como o favorito para a terceira vaga. A situação dos goleiros brasileiros é complexa, com a necessidade de equilibrar experiência, forma física e potencial para garantir uma posição sólida na Copa do Mundo. A torcida brasileira acompanha de perto a recuperação de Alisson e Ederson, na esperança de que eles possam chegar ao Mundial em plenas condições físicas e técnicas, prontos para defender as cores do Brasil.

A instabilidade na posição de goleiro aumenta a importância da escolha do terceiro arqueiro, que pode se tornar fundamental em caso de imprevistos. A Copa do Mundo se aproxima, e a definição dos goleiros da seleção brasileira é um dos temas mais debatidos e acompanhados pelos torcedores





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