Dia do Burro em Bicuíba: Prefeitura oferece serviços de saúde animal e apoio aos produtores

Evento gratuito na Estrada dos Castros reúne veterinários, técnicos e agentes de extensão para vacinação, medicação e apoio técnico a produtores rurais que utilizam burros.

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Agricultura , Abastecimento e Pesca, anunciou que realizará na próxima quarta-feira (27), das 9h às 12h, uma ação móvel de saúde e extensão rural em comemoração ao Dia do Burro, no bairro Bicuíba, localizado na Estrada dos Castros, próximo à pracinha em frente ao Bar Zoé.

O evento, que reúne equipe de veterinários, técnicos agrícolas e agentes de extensão, tem como objetivo principal oferecer serviços gratuitos de cuidado animal para os produtores rurais que utilizam caboclos em suas atividades diárias. Entre os serviços oferecidos estarão medicação antiparasitária, avaliação clínica completa e vacinação antirrábica, todos realizados no local, garantindo que os animais recebam atenção médica imediata e estejam protegidos contra doenças transmissíveis.

Para complementar a ação, a equipe da secretaria realizará o cadastro atualizado de produtores rurais e a manutenção de registros de propriedades, bem como a doação de mudas de plantas nativas e outras espécies que possam ser úteis na agricultura local. Também haverá um espaço para que os moradores submetam solicitações de empréstimo de equipamentos agrícolas, como tratores e retroescavadeiras, facilitando o acesso a ferramentas essenciais que muitas vezes são dispendiosas ou inacessíveis para pequenos produtores.

A iniciativa conta com a parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER‑RIO e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, reafirmando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o apoio aos produtores de Saquarema. O burro, em especial, possui um significado historicamente importante para a região, sobretudo nas áreas de difícil acesso, como a Serra do Mato Grosso e a região do Rio Mole, onde os animais ainda desempenham um papel crucial no transporte de alimentos, como bananas, e em outras atividades agrícolas.

O evento, portanto, traz à tona a importância da preservação desses animais, destacando a necessidade de combate a maus-tratos e de promoção de práticas de manejo ético. Além da coleta de dados e do fornecimento de saúde animal, os participantes do dia receberão informações sobre boas práticas de manejo, alimentação adequada e sinais de doenças que podem afetar os burros, cavalos e mulas.

A presença de especialistas também permitirá a entrega de pequenos kits educativos contendo fichas práticas sobre cuidados básicos, que serão distribuídos gratuitamente, reforçando o compromisso com a educação ambiental e a conscientização sobre o uso responsável dos animais de trabalho. Este tipo de ação de extensão rural se apresenta como modelo de integração entre setores públicos, iniciativa privada e comunidade local, demonstrando que políticas de apoio à agricultura familiar podem ser eficazes quando combinadas com serviços de saúde pública e educação.

No cenário atual, em que a agricultura de pequena escala enfrenta desafios de mercado, access to finance, and equipment, eventos como este provê uma oportunidade de enfrentar essas dificuldades de forma coletiva e sustentável. Dessa maneira, o Dia do Burro em Bicuíba se torna não apenas uma celebração cultural, mas também um marco de desenvolvimento comunitário e de fortalecimento da identidade rural de Saquarema





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