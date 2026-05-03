Dia das Mães 2026: Busca por Presentes Dispara e Indecisão do Consumidor Define Vendas

Pesquisa revela alta procura por presentes para o Dia das Mães no Google, com 75% dos brasileiros admitindo dificuldade na escolha. Varejistas bem posicionados nas buscas orgânicas têm maior chance de capturar consumidores indecisos.

Com o Dia das Mães se aproximando rapidamente, o interesse dos consumidores brasileiros em encontrar o presente ideal já está em alta, conforme dados do Google.

Uma análise da agência Do Follow, baseada em informações do Google Trends dos últimos três meses, revela que as buscas pelo termo 'presente dia das mães' saltaram de níveis insignificantes em fevereiro para atingir o pico de 100 na última semana de abril de 2026. Paralelamente, uma pesquisa conduzida pelo próprio Google indica que 90% dos brasileiros planejam celebrar a data, mas um expressivo 75% confessam ter dificuldades em decidir o que comprar.

Carolina Glogovchan, CEO da Do Follow, ressalta que essa combinação de alta demanda e indecisão representa uma oportunidade valiosa para os varejistas que se destacam nas buscas orgânicas. Ela afirma que aqueles que estiverem bem posicionados nos resultados de pesquisa nos próximos dias terão maior probabilidade de atrair consumidores indecisos e prontos para efetuar a compra.

A análise da agência também demonstra um crescimento consistente no interesse pelo termo 'dia das mães' desde 27 de janeiro até 27 de abril de 2026, com uma aceleração notável ao longo de abril. As buscas mais frequentes revelam que os consumidores estão em busca de inspiração, e não apenas de produtos específicos.

Termos como 'kit dia das mães', 'cesta de presente dia das mães', 'presente personalizado dia das mães' e 'presente dia das mães criativo' apresentaram um aumento significativo no Google Trends, indicando que os brasileiros buscam ideias e sugestões antes de tomar uma decisão. As dificuldades relatadas pelos consumidores na pesquisa do Google evidenciam os desafios na escolha do presente ideal.

As principais preocupações incluem encontrar algo que a mãe realmente goste (24%), manter-se dentro do orçamento (20%) e encontrar opções criativas e originais (17%). Essa indecisão tem um impacto direto no calendário de vendas, com metade das compras concentradas na semana que antecede o Dia das Mães.

Além disso, existe uma discrepância entre os desejos das mães e as intenções de compra dos filhos. Enquanto 25% das mães expressam interesse em eletrônicos e celulares, apenas 12% dos consumidores consideram comprar esses itens. Produtos para casa e eletrodomésticos também apresentam uma demanda reprimida, o que representa uma oportunidade para o varejo oferecer conteúdo relevante e sugestões de produtos de maior valor agregado.

O posicionamento orgânico no Google se torna, portanto, um fator crucial para o sucesso das vendas, oferecendo visibilidade no momento em que os consumidores comparam preços e avaliações. Além disso, a crescente utilização de ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini e Perplexity, para buscar sugestões de presentes, destaca a importância do link building para aumentar a autoridade do domínio e garantir a presença das marcas nas respostas geradas por essas plataformas.

A Do Follow recomenda que os varejistas invistam em páginas de curadoria com ideias de presentes, fortaleçam o link building para as páginas comerciais da campanha, ofereçam opções de entrega rápida e frete grátis, e otimizem seu conteúdo para mecanismos de IA generativa (GEO) para aumentar suas chances de serem mencionados como referência





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dia Das Mães Presentes Google Trends Varejo Marketing Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finais da Copa de Pelada 2026 têm transmissão ao vivo do Lance!TVFinais da Copa de Pelada 2026 ao vivo no Lance!TV neste sábado, direto de Bonito, com decisões nas categorias 40+, 50+ e 60+

Read more »

AO VIVO: Siga a corrida sprint do GP de Miami na F1 2026De volta da pausa, a Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de maio; acompanhe a corrida sprint de Miami.

Read more »

GP de Miami: IA crava vencedor de corrida sprint na F1 2026Em busca de um palpite diferente para o retorno da F1, o Lance! recorreu à IA para projetar o possível vencedor da prova em Miami.

Read more »

Copa do Mundo de 2026 impulsionará consumo digital no BrasilPesquisa indica que 91% dos brasileiros pretendem comprar produtos ou serviços motivados pela Copa de 2026, com um amadurecimento no comportamento de compra e antecipação nas decisões. O varejo online deve ser o principal beneficiado, com aumento nos gastos e campanhas de longo prazo.

Read more »

Ao vivo: Cruzeiro x Atlético-MG | Brasileiro Série A 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Dia das Mães 2026: confira ideias de presentes para todos os bolsosVestuário, perfumes, eletrônicos e calçados estão entre os itens mais procurados pelos cariocas

Read more »