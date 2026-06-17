Dia conclui recuperação judicial antes do prazo e planeja expansão e inovação

A rede varejista Dia obteve a homologação da conclusão de sua recuperação judicial em São Paulo, antecipando o fim da supervisão judicial para outubro de 2024. A empresa cumpriu integralmente as metas do plano de reestruturação, que incluiu modernização de lojas, investimentos em tecnologia e simplificação de processos. Com 238 unidades no estado, o Dia inicia um novo ciclo com foco em eficiência operacional, inovação, expansão de franquias e melhoria da experiência do cliente.

A Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo homologou a conclusão do processo de recuperação judicial da rede varejista Dia , após a comprovação do cumprimento integral das obrigações do plano de reestruturação .

O fim da supervisão judicial ocorreu antes do prazo previsto, que era outubro deste ano, graças ao atendimento de 100% das metas e compromissos estabelecidos. Com o encerramento, a companhia inicia um novo ciclo, conforme destacou o CEO Fabio Farina, que ressaltou a conclusão de uma importante etapa de transformação. Durante a recuperação, foram promovidas mudanças operacionais para aumentar eficiência e rentabilidade, como revisão da estrutura, modernização das lojas, investimentos em tecnologia e simplificação de processos.

Atualmente, a rede opera 238 lojas próprias e franqueadas em São Paulo, todas revitalizadas. O grupo também está na fase final da implantação do sistema SAP, considerado um dos principais projetos tecnológicos recentes. Presente há 25 anos no Brasil, o Dia emprega cerca de 3 mil pessoas e mantém estratégia focada no modelo de proximidade. A marca própria Melhor a Cada Dia oferece mais de 800 produtos.

A companhia pretende agora concentrar esforços em ganhos de eficiência operacional, inovação, expansão do modelo de franquias e fortalecimento da experiência dos clientes





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Recuperação Judicial Dia Varejo Reestruturação Expansão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne principais lideranças políticas em São PauloEvento acontece nesta segunda, 15, com nomes como Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Sergio Moro

Read more »

Jovem morta em salto de rope jump é enterrada em São Paulo | BrasilCaso ocorreu após queda de cerca de 40 metros em Limeira e é investigado pela polícia

Read more »

Instrutores de esportes radicais presos após morte de jovem em salto de ponte em São PauloInstrutores da empresa Entre Cordas e Ih Voei foram presos e prestaram depoimento após a morte de uma jovem durante um salto de para-quedas no interior de São Paulo. Eles afirmaram não se lembrar de quem era responsável pela instalação e checagem do equipamento de segurança, relatando que a conferência era compartilhada sem divisão fixa de funções. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio com dolo eventual e apura o desaparecimento de uma câmera que a vítima portava. A cobrança era de R$ 180 por salto.

Read more »

Sabesp admite falha em vazamento de gás no Centro de São Paulo; dois funcionários são demitidosCompanhia afirma que operários descumpriram protocolos de segurança durante obra de manutenção na rua Dr. Teodoro Baima. Empresa anunciou criação de diretoria de segurança.

Read more »