Detran RJ fecha galpão clandestino de peças importadas em Nova Iguaçu

Operação do Detran RJ apreende mais de 1.500 peças de veículos importados sem nota fiscal em galpão que vendia pela internet. Proprietário tem 30 dias para comprovar origem do material.

O Detran RJ fechou, nesta terça-feira, um galpão onde eram vendidas peças de veículos importados irregularmente no bairro da Posse, em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense.

O estabelecimento funcionava de portas fechadas para tentar burlar a fiscalização e realizava a venda clandestina de peças pela internet. Segundo o órgão, o galpão não era credenciado no departamento e não apresentava notas fiscais do material comercializado. A ação faz parte de uma operação contínua de combate ao comércio ilegal de peças automotivas, que além de prejudicar a economia formal, coloca em risco a segurança dos consumidores e a integridade dos veículos.

A fiscalização chegou ao endereço após denúncias anônimas e monitoramento de anúncios de venda de peças automotivas em sites e redes sociais. No local, os agentes encontraram peças de veículos importados, como BYD e Ford Territory, sem as notas fiscais exigidas. Foram apreendidas mais de 1.500 peças, por não possuírem as etiquetas de rastreabilidade com QR Code, obrigatórias por lei desde 2021 para garantir a origem e a segurança das peças usadas.

O proprietário do estabelecimento terá um prazo de 30 dias para apresentar a documentação comprobatória do material apreendido. Caso não consiga provar a origem lícita das peças, todo o material será encaminhado para empresas de reciclagem credenciadas, evitando que retorne ao mercado ilegal. O depósito foi interditado e lacrado pelos agentes.

O Detran RJ orienta que, para adquirir peças automotivas usadas com segurança, o consumidor consulte no site do departamento, na aba Desmontagem, a lista de empresas credenciadas e as peças cadastradas. Essas empresas passam por auditorias regulares e as peças disponíveis na plataforma possuem origem comprovada, nota fiscal e código de rastreabilidade, garantindo mais transparência e segurança.

A compra de peças ilegais não só financia atividades criminosas, mas também pode resultar em multas e na perda do veículo em caso de acidentes causados por componentes inadequados. A operação desta terça-feira reforça o compromisso do Detran RJ em coibir práticas que lesam o consumidor e a ordem econômica, incentivando a regularização do setor de desmontagem de veículos no estado do Rio de Janeiro





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