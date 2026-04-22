Detido em Buenos Aires um dos acusados do atentado contra o senador colombiano Miguel Uribe Turbay

A Interpol deteve Brayan Ferney Cruz Castillo em Buenos Aires, acusado de envolvimento logístico no atentado contra o senador e candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Ele aguarda extradição para a Colômbia.

Em uma operação coordenada pela Interpol , Brayan Ferney Cruz Castillo, cidadão colombiano procurado pela justiça, foi detido nesta terça-feira em Buenos Aires. Cruz Castillo é um dos principais acusados no atentado contra o senador e candidato presidencial Miguel Uribe Turbay , ocorrido em 7 de junho de 2025.

A prisão representa um avanço significativo na investigação do crime que gerou uma paralisação temporária da atividade eleitoral na Colômbia. O detido, que estava foragido com um mandado de captura internacional emitido pelas autoridades colombianas, é apontado como um dos responsáveis pela logística do ataque. Atualmente, ele permanece sob custódia da justiça federal argentina, aguardando o possível processo de extradição para a Colômbia, onde responderá pelas acusações.

A investigação em território argentino foi conduzida pela Unidade Fiscal da província de Corrientes, localizada na região leste do país. As autoridades argentinas iniciaram a investigação em março, após receberem informações oficiais das autoridades colombianas, transmitidas através da Gendarmeria Nacional, sobre a possível entrada de Cruz Castillo no país. A Dirección Nacional de Migraciones confirmou que o imputado possuía um processo em andamento e que sua situação migratória era irregular.

Adicionalmente, havia uma ordem de expulsão em vigor contra ele, decorrente de uma detenção anterior em Buenos Aires por envolvimento em um caso de roubo, embora tenha sido posteriormente liberado. A citação de Cruz Castillo aos tribunais portenhos nesta terça-feira estava relacionada à sua aceitação de um acordo de julgamento abreviado no processo por roubo.

No entanto, ao comparecer ao tribunal, ele foi novamente detido, desta vez sob a acusação de envolvimento no assassinato de Uribe Turbay. O caso do assassinato, que chocou a Colômbia, já resultou em três condenações contra membros da rede criminosa local de Bogotá que executou o ataque.

A Fiscalía colombiana mantém a principal hipótese de que, por trás do grupo operacional ao qual Cruz Castillo supostamente pertencia, está a chamada Segunda Marquetalia, um grupo dissidente das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), liderado por alias Iván Márquez. A teoria aponta que o ex-comandante das FARC, que retomou as armas após a assinatura do Acordo de Paz em 2016, estaria buscando desestabilizar o país, que é governado pela esquerda pela primeira vez em décadas, mas onde o narcotráfico e outras economias ilegais continuam a ser uma fonte de lucro considerável para diversos grupos armados.

Cruz Castillo já havia sido mencionado em revelações judiciais relacionadas ao caso na Colômbia. De acordo com diversos meios de comunicação locais, seu nome foi registrado pelas autoridades com atribuições em várias etapas do planejamento e execução do crime. Sob as ordens de Simeón Pérez Marroquín, conhecido como El Viejo, que mantinha contato com a Segunda Marquetalia, Brayan realizava vigilância sobre Uribe Turbay para mapear suas rotinas e seu esquema de segurança.

Cruz Castillo era parceiro de Katherine Andrea Martínez, conhecida como Gabriela, que transportou a arma utilizada por um menor de idade no assassinato de Uribe Turbay. Martínez, que tentou fugir para o departamento selvático de Caquetá antes de ser capturada, admitiu sua responsabilidade no crime. Em fevereiro passado, um juiz a condenou a 21 anos de prisão.

A complexidade do caso e a possível ligação com grupos armados dissidentes das FARC demonstram a fragilidade da paz na Colômbia e a persistência de ameaças à estabilidade política e social do país. A colaboração internacional, exemplificada pela ação da Interpol e das autoridades argentinas, é fundamental para desmantelar redes criminosas transnacionais e garantir que os responsáveis por crimes graves sejam levados à justiça.

A extradição de Cruz Castillo para a Colômbia é um passo crucial para a conclusão do processo judicial e para o esclarecimento de todos os detalhes do atentado contra o senador Uribe Turbay. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos no crime, bem como de desmantelar a estrutura da Segunda Marquetalia e de outros grupos armados que atuam na Colômbia.

A Fiscalía colombiana está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades internacionais para rastrear o fluxo de recursos financeiros utilizados para financiar o atentado e para identificar os mandantes do crime. A prisão de Cruz Castillo representa um duro golpe para a Segunda Marquetalia, mas a organização ainda representa uma ameaça à segurança da Colômbia.

A retomada das armas por parte de ex-combatentes das FARC e a formação de novos grupos armados dissidentes têm gerado um clima de instabilidade e violência em diversas regiões do país. O governo colombiano tem intensificado as operações militares contra esses grupos, mas a erradicação completa do problema exige uma abordagem abrangente que inclua investimentos em desenvolvimento social, programas de reintegração para ex-combatentes e o fortalecimento das instituições estatais.

A situação na Colômbia é complexa e multifacetada, e a solução dos problemas relacionados à violência e ao narcotráfico exige um esforço conjunto do governo, da sociedade civil e da comunidade internacional. A prisão de Brayan Ferney Cruz Castillo é um passo importante na luta contra o crime organizado e na busca por um futuro mais seguro e pacífico para a Colômbia.

A justiça colombiana espera que, com a extradição do acusado, seja possível obter novas informações que levem à identificação e à punição de todos os responsáveis pelo atentado contra o senador Miguel Uribe Turbay





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