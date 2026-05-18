Detento preso na portinhola de cela após tentativa de fuga na penitenciária

No domingo (17), a Polícia Civil do Rio iniciou uma operação contra um grupo suspeito de usar pacotes de viagens para aplicar golpes, após investigações sobre a venda de viagens internacionais não entregues aos clientes. No RS, a Defesa Civil interditou dois blocos do residencial 'Osle Saintus II' após identificar riscos à estrutura e 11 famílias expostos aos deslizamentos, em Novo Hamburgo. A expectativa do Índice do Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou aumento pela décima semana consecutiva e os preços futuros do petróleo Brent atingiram o seu máximo em uma década. Além disso, apenas 20% acreditam em mais cooperação entre governo federal e Legislativo, enquanto 37% consideram o trabalho de deputados e senadores ruim ou péssimo. Os três homens que morreram após um colapso de edifício em construção, na região da Baixa das Pedrinhas, agora estão sendo investigados pelas autoridades. Por sua vez, a Anistia Internacional aponta para 2.707 mortes por executação em 17 países em 2025, com o Irã liderando o ranking. Finalmente, o jogo da TT Games transformará Gotham em um grande parque de diversões LEGO.

Um detento ficou preso na portinhola de uma cela na penitenciária José Maria Alkimin, situada na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (17). O corpo dos Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do detento que estava entre as partes da estrutura.

Segundo o boletim, o homem foi tentar pegar um objeto pessoal que caiu pelo lado de fora da cela e ficou preso. Os bombeiros trabalharam por aproximadamente 40 minutos e empregaram técnicas de precisão durante a ocorrência, pois a lâmina do equipamento, de alto poder de corte, permaneceu muito próxima do detento. O preso teve o corpo protegido por uma manta especial para evitar queimaduras durante a operação. Após a conclusão do trabalho, ele foi liberado sem ferimentos





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