Um homem foi detido em Araruama após tentar arrombar a porta de uma casa no bairro XV de Novembro; agentes do Grupamento Tático Operacional da Guarda Civil Municipal intervieram, identificaram o suspeito R de M B, e o encaminharam para a 118ª Delegacia de Polícia, onde serão registradas as medidas cabíveis.

Detenção de suspeito que tentou arrombar residência em Araruama Na manhã de domingo, 14 de junho, agentes do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Guarda Civil Municipal de Araruama intervieram num caso de suspeita de invasão residencial no bairro XV de Novembro.

O indivíduo, identificado como R de M B, teria chegado à Rua XV de Novembro e começado a fazer força em uma porta externa de uma casa comum da zona de comércio. Em consequência, a vítima e um vizinho acionaram o telefone de emergência 153, e o chamado chegou às 11h30.

Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ocorrência foi registrada após o relato de moradores que afirmaram ter visto o rapaz saltar o muro alto que circunda o imóvel e tentou arrombar a porta. A equipe do GTO, que já estava na região em patrulha, chegou ao local em poucos minutos. Os agentes encontraram a família reunida em frente à residência, aguardando silêncio nos arredores do condomínio.

Quando a equipe avançou, o suspeito estava sobre o muro e foi abordado e detido sem resistência. Durante a revista pessoal realizada pelos guardas, diversos objetos e armários foram verificados, além de observarem-se vestígios de um possível esforço de arrombamento na porta do quarto principal. Os triás indicaram lacunas e marcas de ferragem, evidências que reforçaram a acusação de tentativa de furtar bens.

Confere‑se a agente a possibilidade de planos mais amplos, visto que o local possui fortalecimento com muros altos e segurança anticipada pelos próprios moradores. O suspeito e o denunciante foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (DP) de Araruama, onde o incidente foi oficialmente registrado. Na DP os responsáveis pela investigação entrevistaram os envolvidos e registrarão a ocorrência no sistema de polícia municipal.

Em seguida, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelas autoridades, possivelmente inclusive detenções, pedido de comparecimento à Delegacia e eventual transferências de custódia. Os familiares da vítima deverão ser informados sobre o andamento do processo e a política de reembolso dos danos materiais, caso comprovado. O episódio mostra a eficiência da Guarda Civil Municipal e a importância de manter canais de denúncia sempre abertos para que ocorrências de crimes domésticos sejam rapidamente resolvidas.

Além disso, reforça a necessidade de reforço de segurança residencial e reforço das medidas de prevenção.





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