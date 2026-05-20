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Destaques do programa ao vivo: Liberalismo no centro das redes sociais

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Destaques do programa ao vivo: Liberalismo no centro das redes sociais
LiberalismoAvancadoBrasil
📆5/20/2026 12:24 AM
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A conversa sobre o liberalismo se encontra no centro das vendas nas plataformas digitais. O apresentador Neto relatou ter encontrado o sertanejo em uma casa de swing há cerca de 15 anos e a confirmação foi feita pelo político Marrone, numa nota sarcástica. Em seu depoimento, Marrone descreveu o local como uma casa noturna lindíssima. Se o conteúdo não estiver suficiente, Pode não ser óbvio, mas nem todo frequentador de swing está em busca da mesma coisa. Muitas pessoas vão pela curiosidade, para conhecer o ambiente, conversar, dançar ou apenas observar. Existe acolhimento, regras claras e respeito aos limites.

e o universo liberal no centro das conversas nas redes sociais. Durante um programa ao vivo, Neto contou ter encontrado o sertanejo em uma casa de swing há cerca de 15 anos história confirmada depois por Marrone, em tom bem-humorado, ao descrever o local como uma casa noturna linda maravilhosa.

Pode não ser óbvio, mas nem todo frequentador de swing está em busca da mesma coisa. muitas pessoas vão pela curiosidade para conhecer o ambiente conversar dançar ou apenas observar. existe acolhimento regras claras e respeito aos limites. ninguém é obrigado a nada explica Pre-candidato a presidente o senador Flávio Bolsonaro admitiu que teve mais um contato com Daniel Vorcaro além dos divulgados pelo site The Intercept Brasil. Segundo Flávio, foi durante uma visita que fez ao ex-banqueiro quando Vorcaro já estava em prisão domiciliar.

Além disso Flávio perdeu vantagem sobre o presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com a nova pesquisa da AtlasIntel. Essas e outras notícias são os destaques do programa de hoje

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