Deslizamento de terra deixa trecho da linha de trem inutilizável no Japão

Um deslizamento de terra causado por fortes chuvas da tempestade tropical Jangmi afetou a linha de trem na província de Shizuoka, no centro do Japão.

Um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas da tempestade tropical Jangmi inundou um trecho da linha de trem na província de Shizuoka, no centro do Japão , nesta quarta-feira (3).

Segundo relatos da mídia local, o corpo de bombeiros da cidade de Kawazu recebeu ligações de um morador relatando um deslizamento de terra na região por volta das 11h (horário local). Um trecho da linha costeira Izu Kyuko foi afetado, embora os serviços de trem já estivessem suspensos desde terça-feira (2). Uma linha de transmissão de energia elétrica próxima também foi parcialmente danificada pelos detritos.

A tempestade já deixou quase 60 mil residências sem energia elétrica, e as autoridades têm recebido relatos de inundações, quedas de árvores e detritos, além de deslizamentos de terra em uma vasta área, afirmou o porta-voz do governo, Minoru Kihara, durante uma coletiva de imprensa que acontece diariamente. Ordens de retirada foram emitidas para centenas de milhares de moradores em oito prefeituras do sudoeste, centro e leste do Japão.

A tempestade tropical Jangmi trouxe fortes chuvas para o Japão, causando inundações e deslizamentos de terra em várias regiões. A situação é considerada grave, com muitas pessoas afetadas e sem acesso a serviços básicos. A resposta das autoridades é crítica, com muitos questionando a eficácia das medidas de prevenção e socorro. A tempestade ainda está ativa e é esperado que continue a causar danos em várias regiões do Japão nos próximos dias





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