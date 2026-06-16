Deslizamento de Terra bloqueia Estrada da Gávea e causa danos em igreja e comércio local

Um forte deslizamento de terra atingiu a Rua 1, próximo ao Portão Vermelho, na Estrada da Gávea, bloqueando a via, danificando uma igreja, estabelecimentos comerciais e veículos. Autoridades mantêm equipes de monitoramento e alerta, enquanto o risco hidrológico na região permanece moderado.

Na tarde de ontem, a comunidade da Estrada da Gávea foi surpreendida por um forte deslizamento de terra que atingiu a região conhecida como Rua 1, nas proximidades do Portão Vermelho, um dos pontos mais elevados do bairro.

A coluna de barro e detritos deslizou rapidamente pela encosta, espalhando pedras, entulho e lama ao longo da pista, alcançando uma igreja local, diversos estabelecimentos comerciais e alguns veículos que se encontravam estacionados na via no momento do incidente. Uma câmera de segurança instalada em um dos comércios capturou imagens claras do deslizamento, mostrando a massa de terra avançando com força e bloqueando completamente a rua.

O material arrastado acabou atingindo a fachada da igreja, danificando parte de sua estrutura e causando infiltrações nas áreas internas, além de amontoar-se sobre as calçadas e os acessos dos estabelecimentos vizinhos. Com a via completamente interditada, os moradores relataram dificuldades significativas para se deslocarem dentro da comunidade. O trânsito local ficou congestionado, afetando o fluxo de vans, motocicletas e ônibus que atendem a região, bem como o trânsito de emergência.

Apesar da gravidade do ocorrido, o Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamados de socorro relacionados ao deslizamento, indicando que, até o momento, não houve vítimas ou feridos graves. Os serviços de defesa civil, por sua vez, mantiveram equipes operacionais em prontidão, prontas para intervir caso a situação se agrave.

O monitoramento meteorológico realizado pelo CEMADEN-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) mostrou que a área acumulou 64,6 milímetros de chuva em quatro horas, com um pico de 9,6 milímetros registrado durante a tarde, resultado de precipitações intensas vindas do Maciço da Tijuca. A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro continuam acompanhando a evolução da situação, mantendo um efetivo apoio com viaturas, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves para garantir a segurança dos moradores.

O CEMADEN-RJ reforçou que o risco hidrológico para a capital e a Região Metropolitana permanece em nível moderado, assim como o risco de deslizamentos no município, e que alertas preventivos continuam sendo emitidos para a população. Enquanto as equipes de limpeza removem os destroços e a prefeitura trabalha na reabertura da via, os residentes esperam por respostas mais detalhadas sobre as causas do deslizamento e as medidas que serão adotadas para evitar novos episódios em áreas vulneráveis da cidade





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