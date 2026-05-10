Desigualdade de gênero no mercado de trabalho impede evolução da carreira e impacta economia

Uma pesquisa revelou os efeitos da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, onde quase 80% das executivas relatam não terem as mesmas oportunidades que os homens para alcançar posições de liderança. Além disso, a maternidade é apontada como uma das principais barreiras para a evolução da carreira das mulheres. As empresas já avaliavam de forma velada se as candidatas têm a intenção de engravidar, o que caracteriza o chamado 'penalidade da maternidade'. Diante dessas barreiras, muitas mulheres recorrem ao congelamento de óvários para adiar a maternidade e priorizar a carreira. A desigualdade de gênero tem um impacto econômico significativo, com a PwC Women in Work apontando para a importância de reduzir a diferença entre homens e mulheres no ambiente profissional para combater a escassez de mão-de-obra, aumentar a inovação e a diversidade de talentos dentro das empresas e melhorar a produtividade da economia dos países.

Uma pesquisa realizada pela Fesa Group revelou os efeitos da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, onde quase 80% das executivas relatam não terem as mesmas oportunidades que os homens para alcançar posições de liderança.

Além disso, a maternidade é apontada como uma das principais barreiras para a evolução da carreira das mulheres, com 59,1% delas afirmando que a chegada dos filhos impactou suas carreiras. Algumas empresas avaliam de forma velada se as candidatas têm a intenção de engravidar, o que caracteriza o chamado 'penalidade da maternidade'. Diante dessas barreiras, muitas mulheres recorrem ao congelamento de óvulos para adiar a maternidade e priorizar a carreira.

A desigualdade de gênero tem um impacto econômico significativo, com a PwC Women in Work apontando para a importância de reduzir a diferença entre homens e mulheres no ambiente profissional para combater a escassez de mão-de-obra, aumentar a inovação e a diversidade de talentos dentro das empresas e melhorar a produtividade da economia dos países. O CEO da PWC Brasil, Marco Castro, subverte o estereótipo de que mulheres e homens são idênticos no meio profissional e assume a responsabilidade masculina no apoio e na concejaria às mulheres na igualdade.

Entre as realizadoras femininas do mercado executivo, Patrícia Pugas, diretora-executiva de gestão no Magazine Luiza, relatou os desafios de conciliar maternidade e carreira e compartilhou seu exemplo pessoal em prol do empoderamento feminino. Com mais mulheres ocupando posições-chave nas empresas e organizações ajustando suas políticas internas para abrir espaço à liderança feminina, o tema da dignidade e da participação feminina é cada vez mais relevante





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