Designer é agredido com garrafa após sofrer ofensas homofóbicas em bar no RJ

Michel Fernandes Cardoso, 38 anos, foi atacado com uma garrafa de vidro em um bar no Centro de Mesquita, Baixada Fluminense, após ouvir comentários homofóbicos e reagir às ofensas. A vítima sofreu ferimentos profundos e deseja que o caso seja reclassificado como tentativa de homicídio. O suspeito já prestou depoimento, negando as falas homofóbicas. A polícia investiga o caso com apoio da Coordenadoria de Diversidade Sexual do município.

No Centro de Mesquita , na Baixada Fluminense, um incidente chocante abalou a comunidade. Michel Fernandes Cardoso, um designer de 38 anos, foi brutalmente agredido dentro de um estabelecimento comercial. A vítima relatou à Polícia Civil, na 53ª DP ( Mesquita ), que o ataque ocorreu na madrugada de sexta-feira (10), na Rua Romildo Souza Bastos.

Segundo o depoimento de Michel, a violência teve início após o agressor proferir ofensas homofóbicas, declarando intolerância a pessoas homossexuais e atribuindo a orientação sexual à falta de agressão física. Revoltado com as provocações e com a verbalização agressiva, Michel confrontou o indivíduo. A situação escalou rapidamente: o agressor avançou contra Michel, derrubando-o no chão. No chão, a vítima sofreu cortes profundos na testa, nariz e próximo aos olhos com uma garrafa de vidro quebrada. Michel conseguiu se desvencilhar arremessando uma cadeira contra o agressor, o que lhe permitiu escapar.

Ao relatar o ocorrido nesta quarta-feira (15), Michel expressou sua decepção com a falta de apoio dos presentes. 'Como homossexual, que vivo assumidamente desde os 16 anos, me incomodei com a situação e pedi que ele parasse, pois estava me ofendendo. Além da fala homofóbica e vexatória, ele tinha falas agressivas. A partir daí, ele veio para cima de mim, me deu um soco na boca e depois agarrou meu pescoço, pegou uma garrafa e quebrou na parede. Caímos no chão enquanto eu tentava me defender. Ele começou a fazer cortes no meu rosto, muito claramente na tentativa de me desfigurar ou quem sabe de fazer algo pior. O bar tinha aproximadamente 10 pessoas, mas ninguém tentou me defender', desabafou.

A Polícia Militar, através de uma equipe do 20º BPM (Mesquita), prestou os primeiros socorros a Michel, encaminhando-o para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos. Lá, os ferimentos foram suturados antes de ele ser liberado para registrar a ocorrência. Na última segunda-feira (13), o suspeito procurou a 53ª DP para apresentar sua versão dos fatos. Ele alegou ter sido agredido primeiro por Michel, que teria jogado um copo em sua testa, e que a agressão com a garrafa teria sido uma reação. O homem negou categoricamente ter proferido falas homofóbicas.

A vítima, por sua vez, manifesta o desejo de que o caso, inicialmente registrado como lesão corporal, seja reclassificado como tentativa de homicídio. 'É um crime de ódio, muito dolorido. Só peço que parem de matar a gente. Só queremos viver, ser quem a gente é, sem ouvir nenhum tipo de barbaridade, sem qualquer tipo de violência', declarou Michel, clamando por paz e respeito. A Polícia Civil confirmou que a distrital está empenhada em coletar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para elucidar completamente o caso, além de estar realizando outras diligências investigativas.

Desde que a denúncia veio à tona, Michel tem recebido suporte da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura de Mesquita. O órgão se comprometeu a acompanhar o desenrolar do caso junto aos órgãos competentes, garantindo que os fatos sejam apurados e que o responsável seja punido. Paulinha Única, coordenadora da pasta, expressou seu repúdio em um vídeo divulgado nas redes sociais: 'Fiquei ciente desse caso por um grande amigo. Homofobia e transfobia não passarão. Não aceitaremos isso no município. Parem de nos matar, parem de nos agredir'.

A violência contra a comunidade LGBTQIA+ é um problema persistente, e este caso em Mesquita serve como um doloroso lembrete da necessidade urgente de combater o preconceito e a discriminação. O depoimento de Michel, carregado de dor e apelo por justiça, ecoa um clamor por um ambiente mais seguro e inclusivo para todos. A investigação policial em curso busca não apenas identificar o autor do crime, mas também reafirmar o compromisso da sociedade em repudiar atos de ódio.

A busca por imagens e testemunhas é crucial para a reconstrução dos eventos e para a aplicação da lei de forma justa e eficaz. O apoio institucional oferecido à vítima demonstra a importância de políticas públicas voltadas para a proteção e acolhimento de grupos vulneráveis, buscando mitigar os efeitos devastadores da violência e do preconceito. A luta contra a homofobia e a transfobia é uma batalha contínua, que exige a participação ativa de todos os setores da sociedade.

A busca por dignidade e respeito é um direito fundamental, e casos como o de Michel Fernandes Cardoso reforçam a urgência de se construir um futuro onde o amor e a diversidade sejam celebrados, e não motivo de agressão ou violência. A reclassificação para tentativa de homicídio, pleiteada pela vítima, reflete a gravidade do ataque e a clara intenção de causar danos severos, que poderiam ter tido um desfecho fatal. A comunidade espera que a justiça seja feita e que este ato de ódio não fique impune, servindo de exemplo e conscientização para a sociedade.





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