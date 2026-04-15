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Designer é agredido com garrafa após sofrer ofensas homofóbicas em bar no RJ

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Designer é agredido com garrafa após sofrer ofensas homofóbicas em bar no RJ
Crime De ÓdioHomofobiaViolência
📆4/15/2026 1:59 PM
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Michel Fernandes Cardoso, 38 anos, foi atacado com uma garrafa de vidro em um bar no Centro de Mesquita, Baixada Fluminense, após ouvir comentários homofóbicos e reagir às ofensas. A vítima sofreu ferimentos profundos e deseja que o caso seja reclassificado como tentativa de homicídio. O suspeito já prestou depoimento, negando as falas homofóbicas. A polícia investiga o caso com apoio da Coordenadoria de Diversidade Sexual do município.

No Centro de Mesquita , na Baixada Fluminense, um incidente chocante abalou a comunidade. Michel Fernandes Cardoso, um designer de 38 anos, foi brutalmente agredido dentro de um estabelecimento comercial. A vítima relatou à Polícia Civil, na 53ª DP ( Mesquita ), que o ataque ocorreu na madrugada de sexta-feira (10), na Rua Romildo Souza Bastos.

Segundo o depoimento de Michel, a violência teve início após o agressor proferir ofensas homofóbicas, declarando intolerância a pessoas homossexuais e atribuindo a orientação sexual à falta de agressão física. Revoltado com as provocações e com a verbalização agressiva, Michel confrontou o indivíduo. A situação escalou rapidamente: o agressor avançou contra Michel, derrubando-o no chão. No chão, a vítima sofreu cortes profundos na testa, nariz e próximo aos olhos com uma garrafa de vidro quebrada. Michel conseguiu se desvencilhar arremessando uma cadeira contra o agressor, o que lhe permitiu escapar.

Ao relatar o ocorrido nesta quarta-feira (15), Michel expressou sua decepção com a falta de apoio dos presentes. 'Como homossexual, que vivo assumidamente desde os 16 anos, me incomodei com a situação e pedi que ele parasse, pois estava me ofendendo. Além da fala homofóbica e vexatória, ele tinha falas agressivas. A partir daí, ele veio para cima de mim, me deu um soco na boca e depois agarrou meu pescoço, pegou uma garrafa e quebrou na parede. Caímos no chão enquanto eu tentava me defender. Ele começou a fazer cortes no meu rosto, muito claramente na tentativa de me desfigurar ou quem sabe de fazer algo pior. O bar tinha aproximadamente 10 pessoas, mas ninguém tentou me defender', desabafou.

A Polícia Militar, através de uma equipe do 20º BPM (Mesquita), prestou os primeiros socorros a Michel, encaminhando-o para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos. Lá, os ferimentos foram suturados antes de ele ser liberado para registrar a ocorrência. Na última segunda-feira (13), o suspeito procurou a 53ª DP para apresentar sua versão dos fatos. Ele alegou ter sido agredido primeiro por Michel, que teria jogado um copo em sua testa, e que a agressão com a garrafa teria sido uma reação. O homem negou categoricamente ter proferido falas homofóbicas.

A vítima, por sua vez, manifesta o desejo de que o caso, inicialmente registrado como lesão corporal, seja reclassificado como tentativa de homicídio. 'É um crime de ódio, muito dolorido. Só peço que parem de matar a gente. Só queremos viver, ser quem a gente é, sem ouvir nenhum tipo de barbaridade, sem qualquer tipo de violência', declarou Michel, clamando por paz e respeito. A Polícia Civil confirmou que a distrital está empenhada em coletar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para elucidar completamente o caso, além de estar realizando outras diligências investigativas.

Desde que a denúncia veio à tona, Michel tem recebido suporte da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura de Mesquita. O órgão se comprometeu a acompanhar o desenrolar do caso junto aos órgãos competentes, garantindo que os fatos sejam apurados e que o responsável seja punido. Paulinha Única, coordenadora da pasta, expressou seu repúdio em um vídeo divulgado nas redes sociais: 'Fiquei ciente desse caso por um grande amigo. Homofobia e transfobia não passarão. Não aceitaremos isso no município. Parem de nos matar, parem de nos agredir'.

A violência contra a comunidade LGBTQIA+ é um problema persistente, e este caso em Mesquita serve como um doloroso lembrete da necessidade urgente de combater o preconceito e a discriminação. O depoimento de Michel, carregado de dor e apelo por justiça, ecoa um clamor por um ambiente mais seguro e inclusivo para todos. A investigação policial em curso busca não apenas identificar o autor do crime, mas também reafirmar o compromisso da sociedade em repudiar atos de ódio.

A busca por imagens e testemunhas é crucial para a reconstrução dos eventos e para a aplicação da lei de forma justa e eficaz. O apoio institucional oferecido à vítima demonstra a importância de políticas públicas voltadas para a proteção e acolhimento de grupos vulneráveis, buscando mitigar os efeitos devastadores da violência e do preconceito. A luta contra a homofobia e a transfobia é uma batalha contínua, que exige a participação ativa de todos os setores da sociedade.

A busca por dignidade e respeito é um direito fundamental, e casos como o de Michel Fernandes Cardoso reforçam a urgência de se construir um futuro onde o amor e a diversidade sejam celebrados, e não motivo de agressão ou violência. A reclassificação para tentativa de homicídio, pleiteada pela vítima, reflete a gravidade do ataque e a clara intenção de causar danos severos, que poderiam ter tido um desfecho fatal. A comunidade espera que a justiça seja feita e que este ato de ódio não fique impune, servindo de exemplo e conscientização para a sociedade.

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Crime De Ódio Homofobia Violência Mesquita Lesão Corporal

 

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