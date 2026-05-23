Designer Brasileiro Estacionado em La Paz, Bolívia, Depois de 18 Dias Sem Saída

Descubra a história do designer Gabriel Medeiros, de 26 anos, que se encontra há mais de dois semanas em La Paz, Bolívia, sem previsão de voltar.

Em viagem de mochilão pela América do Sul, o designer Gabriel Medeiros, de 26 anos, chegou a La Paz, capital da Bolívia , no dia 5 de maio, pretendendo ficar três dias.

Neste sábado (23/5), ele completa 18 dias na cidade, sem previsão de sair. Estradas têm sido bloqueadas em várias regiões do país, e a polícia tem reagido com bombas e gás a protestos de diversos setores com demandas que vão de mudanças da política agrária à melhoria na qualidade do combustível no país - e até a renúncia do presidente. A única saída de La Paz tem sido pelo aeroporto de El Alto.

O terminal tem recebido voos, mas em alguns momentos também é interditado





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