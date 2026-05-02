O desfile militar do Dia da Vitória na Praça Vermelha, tradicionalmente uma demonstração de força russa, será reduzido este ano devido à situação na Ucrânia e a crescentes problemas econômicos e sociais na Rússia. A ausência de equipamentos militares pesados e a justificativa oficial indicam uma mudança de prioridades para o Kremlin.

O tradicional desfile do Dia da Vitória, celebrado em 9 de maio na Praça Vermelha de Moscou, que historicamente serve como uma demonstração de força militar russa sob a liderança de Vladimir Putin , será significativamente mais modesto este ano.

A Rússia tem o costume de exibir seu arsenal mais avançado, incluindo mísseis e tanques de última geração, mas o Ministério da Defesa anunciou que o desfile de 2024 consistirá principalmente em uma marcha de tropas de academias militares e forças armadas, sem a presença de equipamentos militares pesados. Esta decisão, uma ruptura com os desfiles recentes, foi justificada com base na “situação operacional atual”, uma referência clara aos desafios enfrentados pelas forças russas na Ucrânia.

A ausência de equipamentos militares, incluindo a tradicional passagem pelo túmulo de Lenin, sinaliza uma mudança notável em relação aos anos anteriores, onde o desfile era uma exibição ostensiva de poderio bélico. A decisão de reduzir o desfile ocorre em um momento crítico para a Rússia, marcado por perdas territoriais na Ucrânia, ataques ucranianos bem-sucedidos contra infraestruturas energéticas russas e crescente descontentamento interno.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, atribuiu a mudança a uma “ameaça terrorista” vinda de Kiev, argumentando que as medidas estão sendo tomadas para minimizar os riscos. No entanto, a redução do desfile também reflete a realidade de que o equipamento militar pode ser mais necessário nas linhas de frente do que em um desfile.

Nos últimos anos, o desfile já havia sido diminuído, com o cancelamento do sobrevoo de aeronaves militares em 2022 e 2023, e a participação de apenas um tanque T-34 da Segunda Guerra Mundial em 2024. O desfile do ano passado, que celebrou o 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, foi uma exceção, com uma exibição mais grandiosa que incluiu drones e a presença de líderes estrangeiros como o presidente chinês Xi Jinping.

Além dos desafios militares, a Rússia enfrenta problemas econômicos crescentes, incluindo uma escassez de mão de obra sem precedentes, conforme alertou a presidente do Banco Central, Elvira Nabiullina. Esta escassez é resultado da emigração em massa e da fuga de cérebros após a mobilização militar parcial de 2022, bem como das altas baixas sofridas na Ucrânia. Os repetidos ataques ucranianos à refinaria de petróleo de Tuapse também expuseram a vulnerabilidade econômica do país.

A redução do desfile do Dia da Vitória, portanto, não é apenas um reflexo da situação militar, mas também um reconhecimento das dificuldades internas que a Rússia enfrenta. Em 2008, Putin justificou o retorno da exibição de armamento na Praça Vermelha como uma demonstração das “crescentes capacidades de defesa” da Rússia, afirmando que o país tinha “de tudo de sobra”.

No entanto, a situação atual sugere que a Rússia pode não ter tanta margem de manobra quanto antes, e que a prioridade agora é a defesa e a estabilização interna





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