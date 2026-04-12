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Desfile de Adoção: Leve um Anjo pra Casa Lança Nova Iniciativa para Acolher Cães Adultos e Idosos

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Desfile de Adoção: Leve um Anjo pra Casa Lança Nova Iniciativa para Acolher Cães Adultos e Idosos
AdoçãoCãesAnimais Abandonados
📆4/12/2026 10:47 AM
📰jornalodia
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O projeto Leve um Anjo pra Casa promove um desfile de adoção inovador para encontrar lares para cães adultos e idosos, com o objetivo de mudar o destino de animais abandonados e incentivar a adoção responsável. O evento contará com a apresentação de 20 cães, brindes e apoio veterinário.

Após quase duas décadas de dedicação ao resgate e à adoção de animais abandonados , o projeto Leve um Anjo pra Casa, idealizado por Mônica Nunes e seu filho, o médico veterinário Rhamon Nunes, dá um passo significativo para enfrentar um dos maiores desafios da causa animal: encontrar lares para cães adultos e idosos. A iniciativa, que já auxiliou mais de 5 mil animais, entre cães e gatos, a encontrarem um lar, lança agora uma nova estratégia: um desfile de adoção .

A proposta é simples, mas carregada de significado: apresentar os animais de forma diferenciada, valorizando suas histórias, personalidades e potencial de convivência. No evento, 20 cães, abrangendo adultos, adolescentes e idosos, desfilarão para o público, todos disponíveis para adoção. Segundo o veterinário Rhamon Nunes, a ideia surgiu da necessidade de dar visibilidade, especialmente àqueles que frequentemente são esquecidos.\A iniciativa inovadora visa romper barreiras e preconceitos associados à adoção de animais mais velhos. A ideia é mostrar que cães adultos e idosos, muitas vezes negligenciados em comparação com filhotes, são companheiros leais e afetuosos, capazes de trazer alegria e companhia para as famílias. O desfile é uma oportunidade para que esses animais, com suas histórias únicas e personalidades marcantes, conquistem um lar definitivo. O projeto Leve um Anjo pra Casa busca, com essa ação, promover uma adoção mais consciente e responsável, destacando as vantagens de adotar um animal adulto, como a estabilidade comportamental e a adaptação mais fácil à rotina familiar. O evento não se limita apenas à apresentação dos animais, mas também oferece incentivos práticos para os futuros tutores, como brindes e apoio veterinário, visando facilitar o processo de adoção e garantir o bem-estar dos animais.\A organização do desfile demonstra o compromisso contínuo do projeto Leve um Anjo pra Casa com a causa animal, refletindo o amor e a dedicação de Mônica e Rhamon Nunes. O evento é uma celebração da vida e da esperança, uma oportunidade para mudar o destino de muitos animais que anseiam por um lar. Além de ser uma ação de resgate, o projeto transforma a vida dos animais e de suas famílias adotivas. A iniciativa procura inspirar outras pessoas a abrir seus corações e lares para esses animais necessitados. O desfile não apenas destaca a beleza e o valor dos cães adultos e idosos, mas também incentiva a reflexão sobre a importância da adoção responsável e do respeito aos animais em todas as fases da vida. Ao promover a adoção de animais adultos, o projeto contribui para a redução do abandono e do sofrimento animal, além de promover a conscientização sobre a importância de dar uma segunda chance a esses companheiros leais

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Adoção Cães Animais Abandonados Bem-Estar Animal Leve Um Anjo Pra Casa

 

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