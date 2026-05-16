Desenvolvimento de um robô social com aparência de bodhisattva capaz de interagir com usuários por gestos e fala

Tecnólogos criam um robô social com a forma de um bodhisattva para melhorar as interações entre humanos e máquinas através de inteligência artificial, reconhecimento de gestos e fala. O objetivo é demonstrar como grandes modelos de linguagem...com habilidades multimodais e arquiteturas modulares podem sustentar interações significativas entre humanos e máquinas em ambientes culturais e espirituais.

Um robô social com aparência de um bodhisattva - ente iluminado na perspectiva budista que permanece no mundo fenomênico para ajudar outras pessoas - foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras (UFLA), na Minas Gerais, e outras duas universidades no Canadá e Coreia do Sul.

O objeto é produzido por impressão 3D baseada em escaneamento digital de alta resolução e reproduz em tamanho real uma estátua budista do início do século 7 d. C. considerada ‘tesouro nacional’ da Coreia. Ele é capaz de interagir com o usuário por meio de movimentos sutis de cabeça, tronco e braços, reconhecimento de gestos e fala.

Além disso, o sistema pode gerar música compatível com o estado meditativo do usuário através de inteligência artificial baseada em cânones budistas





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