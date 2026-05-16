Desenvolvimento de um robô social com aparência de bodhisattva capaz de interagir com usuários por gestos e fala

Tecnólogos criam um robô social com a forma de um bodhisattva para melhorar as interações entre humanos e máquinas através de inteligência artificial, reconhecimento de gestos e fala. O objetivo é demonstrar como grandes modelos de linguagem...com habilidades multimodais e arquiteturas modulares podem sustentar interações significativas entre humanos e máquinas em ambientes culturais e espirituais.
Um robô social com aparência de um bodhisattva - ente iluminado na perspectiva budista que permanece no mundo fenomênico para ajudar outras pessoas - foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras (UFLA), na Minas Gerais, e outras duas universidades no Canadá e Coreia do Sul.
O objeto é produzido por impressão 3D baseada em escaneamento digital de alta resolução e reproduz em tamanho real uma estátua budista do início do século 7 d. C. considerada ‘tesouro nacional’ da Coreia. Ele é capaz de interagir com o usuário por meio de movimentos sutis de cabeça, tronco e braços, reconhecimento de gestos e fala.
Além disso, o sistema pode gerar música compatível com o estado meditativo do usuário através de inteligência artificial baseada em cânones budistas
Robô Social Bodhisattva Inteligência Artificial Reconhecimento De Gestos Sistema De Interação Grande Modelo De Linguagem Inteligência Artificial Multimodal Arquitetura Modular
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Decreto amplia prazo e inclui temas de igualdade e direitos humanos no programa de desenvolvimento inicialO governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), atualizou os critérios e procedimentos para avaliação de desempenho de servidores recém-empossados durante o estágio probatório. As mudanças foram publicadas no Decreto nº 12.967/2026, que altera o Decreto nº 12.374/2025. Agora, os servidores deverão concluir as ações de desenvolvimento previstas no programa de desenvolvimento inicial (PDI) em até trinta meses, a partir do início do estágio probatório. Antes, o prazo para conclusão era até o encerramento do segundo ciclo avaliativo. A legislação prevê três ciclos avaliativos. O segundo dura vinte e quatro meses.
Read more »
Prefeitura de Maricá incentiva novos talentos do skate infantil no projeto Esporte Presente | MaricáIniciativa promove desenvolvimento motor, disciplina e inclusão social para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos em Inoã
Read more »
Petrobras anuncia que vai investir R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030De acordo com a executiva, os aportes contemplarão a otimização de projetos de recuperação secundária nos campos de Sapinhoá e Mexilhão e o desenvolvimento de descobertas em um campo ainda sem nome
Read more »
Desenvolvimento infantil afetado por excesso de estímulos, agendas e tecnologiaEducadores e estudiosos alertam sobre os desafios da 'era digital' em relação à infância e o impacto do excesso de informações e compromissos sobre o desenvolvimento cerebral das crianças.
Read more »