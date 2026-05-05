Desenrola Brasil 2.0: Governo prepara programa para adimplentes com risco de endividamento

Nova fase do Desenrola Brasil, com foco em adimplentes próximos da inadimplência, será lançada em até 40 dias e poderá usar recursos do FGTS e 'sobras' do FGO para garantir operações com descontos de até 90%.

O governo federal planeja lançar o Desenrola Brasil 2.0 em até 40 dias, um programa direcionado a indivíduos adimplentes que se encontram em risco iminente de inadimplência.

A iniciativa visa aliviar o fardo financeiro de cidadãos com renda de até 5 salários mínimos, oferecendo a possibilidade de substituir dívidas onerosas por opções mais acessíveis. Para viabilizar o programa, o governo pretende utilizar recursos remanescentes do Fundo Garantidor de Operações (FGO), provenientes da fase inicial do Desenrola, destinada a quem já possui dívidas em atraso.

Estima-se que até R$ 5 bilhões adicionais possam ser alocados, conforme autorizado por medida provisória, complementados por valores 'esquecidos' pelos clientes nos bancos, totalizando entre R$ 5 e R$ 8 bilhões. A estratégia do governo é monitorar o desempenho do programa e realizar aportes conforme a necessidade, buscando minimizar os custos.

O Desenrola 2.0 seguirá um modelo semelhante ao da primeira fase, permitindo a troca de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal por linhas de crédito mais baratas, com a garantia do FGO. A decisão de dividir o anúncio em fases reflete a necessidade de avaliar o andamento da primeira etapa e permitir que os bancos se concentrem na operação para inadimplentes antes de iniciar uma nova iniciativa.

A expectativa é que o Desenrola 2.0 seja mais eficaz, em parte devido à redução da burocracia, com negociações diretamente com as instituições financeiras, e ao cenário econômico mais favorável, com renda e emprego em alta. O programa abrangerá dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026, com atrasos entre 90 dias e 2 anos, oferecendo descontos que podem chegar a 90%, com juros máximos de 1,99% ao mês.

Além disso, o programa prevê a desnegativação de quem possui dívidas de até R$ 100 e das dívidas renegociadas, bem como a proibição de envio de recursos para casas de apostas via cartão de crédito e Pix. Uma novidade importante do Novo Desenrola é a possibilidade de os trabalhadores utilizarem parte da sua poupança no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar suas dívidas.

Os trabalhadores poderão usar até 20% do saldo da conta ou R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente as dívidas. A exigência de renegociar a dívida antes de acessar o FGTS visa proteger o trabalhador, garantindo que a instituição financeira ofereça os descontos mínimos na dívida original. Os recursos provenientes do FGTS, juntamente com os recursos não resgatados na tesouraria do sistema financeiro (SVR), poderão atingir um limite global de R$ 8,2 bilhões.

Os descontos oferecidos variam de acordo com o tempo de atraso, podendo chegar a 45% para atrasos de 121 a 150 dias e a 75% para atrasos de 301 a 360 dias. O programa busca, assim, oferecer uma oportunidade para que milhões de brasileiros regularizem sua situação financeira e retomem o crédito





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