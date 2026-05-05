Desenrola 2.0 visa dívidas recentes e proíbe apostas em 'bets' por um ano

O Desenrola 2.0, lançado pelo governo, foca em renegociar dívidas mais recentes, com taxas de juros de até 1,99% e descontos médios de 65%. O programa proíbe apostas em sites de apostas por um ano após a adesão e busca promover um crédito mais sustentável.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , detalhou nesta segunda-feira (4) os objetivos e diferenciais do Desenrola 2.0 , programa de renegociação de dívidas lançado no Palácio do Planalto.

A principal meta, segundo o ministro, é abordar as dívidas mais recentes, buscando evitar que a situação de endividamento dos cidadãos se agrave como ocorreu durante a pandemia. Durigan ressaltou que essa abordagem contrasta com o Desenrola 1.0, de 2023, que se concentrou em dívidas mais antigas.

A necessidade de um novo programa, explicou o ministro, decorre de uma mudança significativa na política monetária a partir de 2024, que resultou em taxas de juros mais elevadas e, consequentemente, em um aumento do endividamento da população. Ele enfatizou que, no momento do lançamento do primeiro Desenrola, as condições de crédito eram menos restritivas, permitindo que as pessoas acessassem empréstimos de forma mais fácil.

A mensagem central é clara: o governo busca promover um crédito mais sustentável, evitando que os cidadãos se comprometam com dívidas que não podem pagar. O Desenrola 2.0 oferece taxas de juros de até 1,99% ao mês e descontos médios de 65%, com a possibilidade de parcelamento em até quatro anos. Dívidas com atraso entre 90 dias e dois anos também poderão ser renegociadas, com descontos variando de 30% a 90%.

Durigan destacou a importância da parceria com o sistema financeiro na construção do programa, ressaltando que o Desenrola 2.0 incorpora medidas estruturantes que visam evitar a reincidência no endividamento. Uma dessas medidas é a proibição de apostas em sites de apostas (bets) por um ano após a adesão ao programa. O ministro justificou essa restrição com a necessidade de regularizar o mercado de apostas, que está passando por um processo de fiscalização rigoroso.

Ele também negou que a alta taxa de juros esteja relacionada à política fiscal do governo Lula, argumentando que a situação fiscal do país tem melhorado, mas a taxa de juros não acompanhou essa melhora. Durigan apontou fatores externos, como o conflito no Oriente Médio, como desafios para o Banco Central (BC) em sua política de redução de juros.

Além disso, ele mencionou que a alta inadimplência em determinadas linhas de crédito contribui para o aumento dos spreads, dificultando ainda mais o acesso ao crédito para a população. Ao facilitar a renegociação das dívidas com os bancos, o Desenrola 2.0 busca reduzir o risco de inadimplência no sistema financeiro, promovendo a estabilidade e o crescimento econômico. A iniciativa representa um esforço do governo para aliviar o endividamento das famílias brasileiras e estimular a retomada do consumo.

Em um contexto econômico mais amplo, o dólar registrou queda, atingindo R$ 4,92, enquanto o Ibovespa apresentou alta, impulsionado pelo alívio nos preços do petróleo após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom). A ata do Copom indicou que a magnitude e a duração do ciclo de calibração da taxa Selic serão determinadas ao longo do tempo, sinalizando uma postura cautelosa em relação à política monetária.

Outras notícias relevantes incluem os resultados da AGCO, que registrou lucro líquido de US$ 55 milhões no primeiro trimestre de 2026, embora as vendas no Brasil tenham diminuído 10% no mesmo período em comparação com o ano anterior. No âmbito legislativo, uma nova lei tipifica crimes como receptação de animais domésticos e fraude bancária, além de aumentar as penas para outros tipos de crimes.

Uma pesquisa com 2.598 crianças em escolas públicas e privadas de Ceará, Pará e São Paulo também foi divulgada, avaliando o desempenho escolar e as condições de vida dos estudantes. O mercado de beleza de luxo no Brasil começa a desacelerar, indicando uma possível mudança nos padrões de consumo.

Por fim, Pete Hegseth, comentarista político, afirmou que forças americanas não precisarão entrar no espaço aéreo ou nas águas iranianas para reestabelecer a navegação marítima, em meio a tensões geopolíticas na região





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