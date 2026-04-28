Desenrola 2.0 não será decisivo para reeleição de Lula, avalia especialista

O cientista político Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice, analisou o programa Desenrola 2.0 e afirmou que, embora possa ter algum impacto eleitoral, não será suficiente para garantir a reeleição de Lula. Segundo ele, o programa atende principalmente a um público já vinculado aos benefícios sociais e não representa uma novidade no cenário político brasileiro.

O cientista político Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice, analisou o programa Desenrola 2.0 , lançado pelo governo federal para combater o endividamento, e afirmou que a iniciativa não terá um impacto decisivo na reeleição do presidente Lula (PT).

Em entrevista ao WW, Aragão classificou o programa como 'chover no molhado', destacando que, embora possa ter algum efeito eleitoral, não será suficiente para garantir a vitória nas próximas eleições. Segundo ele, Lula enfrenta um cenário complexo no final de seu terceiro mandato, onde, apesar de ser o favorito por ser o presidente em exercício, sua situação não é tão vantajosa quanto poderia parecer.

'Ele é favorito porque é o presidente, porque ele é melhor candidato do que é presidente, pelo menos nesse último mandato', explicou Aragão. O especialista ressaltou que, embora o Desenrola 2.0 possa aliviar parte da população endividada e gerar gratidão em alguns eleitores, os programas assistenciais já não representam uma novidade no cenário político brasileiro.

'Todos esses programas assistenciais já foram uma grande novidade eleitoral. Hoje em dia existem outras preocupações que também podem influenciar', afirmou. Aragão destacou que o programa atende principalmente a um público já vinculado aos benefícios sociais, o que não seria suficiente para ampliar significativamente a base de apoio ao governo.

'Eu acho que atende, sobretudo, a um eleitorado mais ligado ao universo dos programas sociais, como sempre. Então, é mais ou menos chover no molhado', observou. Para consolidar seu favoritismo, que Aragão considera ainda precário, Lula precisará ir além de programas sociais já conhecidos. O cientista político afirmou que o presidente precisa apresentar propostas mais inovadoras e eficazes para conquistar um maior apoio da população.

'O Lula, para realmente consolidar um favoritismo que ele tinha, que ele ainda tem de forma precária, ele tem que mostrar mais do que isso, na minha opinião', concluiu. Aragão também destacou que o cenário político atual é marcado por desafios econômicos e sociais que exigem respostas mais robustas do governo, o que pode influenciar diretamente nas intenções de voto





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